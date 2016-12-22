Места в очереди за новыми iPhone предложили за сотни тысяч рублей

28 сентября стартуют продажи новых моделей смартфонов американского производителя Apple iPhone XS и XS Max. Спрос на них может оказаться выше, чем на предыдущие модели, на что косвенно указывает активность перекупщиков

Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС

Apple представила новые модели iPhone — XS, XS Max и XR 12 сентября. Все модели оснащены процессором A12, работающим на 30% быстрее, чем его предыдущая версия, поддерживают функцию распознавания лица, имеют защиту от воды и пыли. Предзаказ на старшие модели — XS, а также XS Max — стартовал 14 сентября, а в продажу в России они поступят 28 сентября. Стоимость устройств составит от 87,99 тыс. руб. для XS и от 96,99 тыс. руб. — для iPhone XS Max. Предзаказ на XR стартует 19 октября, в продаже устройство появится 26 октября по цене от 64,99 тыс. руб.

В преддверии начала продаж XS и XS Max в Москве образовалась заметная очередь к магазину re: Store на Тверской, 27. Первый человек встал в эту очередь еще 24 сентября, а на середину дня четверга в ней было примерно 110 человек. Количество постоянно менялось, максимальное число стоявших достигало примерно 400 человек, рассказал РБК один из организаторов стихийной очереди, Михаил Галимов. Он ожидает, что в 5:00 28 сентября магазин организует официальную очередь из тех, кто дежурил все это время: раздадут жетоны, всех пронумеруют, в магазин можно будет попасть с 9:00. Исходя из объявления в очереди, один человек может представлять одно место. Перекличка проводится каждый час. Цена за первое место составляет 450 тыс. руб. и снижается на 10 тыс. руб. за каждое последующее место вплоть до 20-го. Затем стоимость мест уменьшается на 5 тыс. руб. за каждое. Как пояснил РБК один из стоявших в очереди, это рекомендуемые минимальные цены. Например, в другом объявлении в этой же очереди предлагалось приобрести оптом 15-е, 16-е и 17-е места по договорной цене. По словам автора объявления, он рассчитывает выручить за них 200–250 тыс. руб.

Фото: Евгения Баленко для РБК

Место в очереди можно было приобрести и через интернет-сервисы. На «Юле» средняя цена места в Москве в четверг составляла 69 тыс. руб. Места в первой десятке стоят от 250 тыс. до 320 тыс. руб., рассказал представитель сервиса. В Санкт-Петербурге средняя цена места составляла 46 тыс. руб., в Екатеринбурге — 10 тыс. руб., в Курске — 250 тыс. руб. При этом в объявлениях о продаже новых iPhone на «Юле» средняя наценка составляет от 3,5% (за модель XS Max с объемом памяти 512 Гб) до 23% (за XS 512 Гб). На Avito приобрести новый iPhone можно было с 21 сентября по цене от 123 тыс. руб. По мере роста количества предложений цена несколько снизилась: на 25 сентября средняя стоимость составляла 120,5 тыс. руб. На 17:30 27 сентября на Avito было размещено более 3,5 тыс. объявлений о продаже iPhone XS и XS Max. Стоимость новинок достигает 350 тыс. руб., доставить новый смартфон в любой город предлагают за 790 тыс. руб.

​Еще один из стоявших рассказал, что занял место, поскольку считает, что именно в этот магазин будет первая поставка смартфонов, а в других местах они появятся позже. Другой участник очереди указал, что партия «самых крутых моделей» ограничена: первые покупатели смогут выбрать любую модель, а остальным придется довольствоваться остатками. Однако основная мотивация: подороже продать место в очереди и «засветиться в прессе».

При этом один из стоявших выразил опасение, что ближе к старту продаж места могут «начать отжимать» некие выходцы с Кавказа, которых стали замечать снующими во дворах зданий возле магазина.

Ажиотаж на пустом месте

Как сообщила РБК руководитель службы по связям с общественностью Inventive Retail Group (владеет re: Store) Людмила Семушина, 28 сентября новые модели iPhone начнут продаваться во всех магазинах сети по стране, не только на Тверской, 27. По ее мнению, ажиотаж вокруг этой точки связан с тем, что «там объявлен официальный лонч». В частности, именно на эту точку компания пригласила прессу, на ней будет «приветствовать первого покупателя». re: Store собирал предзаказы на iPhone XS и iPhone XS Max. «Спрос был отличный, количество заявок не разглашаем», — сказала Людмила Семушина.

Фото: Евгения Баленко для РБК

Представитель МТС Алексей Меркутов рассказал, что в большинстве салонов их сети продажи начнутся 28 сентября в зависимости от начала работы каждой точки. Предзаказы на iPhone XS и XS Max примерно в четыре раза превысили предзаказы на iPhone 8 и X в прошлом году. «В розничной сети МТС достаточно смартфонов, чтобы выдать предзаказы и продавать новинки всем желающим», — сказал Меркутов.

По словам пресс-секретаря «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анны Айбашевой, в первые часы после старта клиенты оставили более чем на 30% больше предзаказов на новые модели смартфонов по сравнению с количеством предзаказов на iPhone 8 и 8 Plus. По ее словам, продажи стартуют 28 сентября в интернет-магазине и офисах по всей России (с 9:00, а в интернет-магазине — с 00:00). «Очередь обычно бывает во флагманском магазине на Тверской и офисах, расположенных в торговых центрах», — отметила Айбашева.

Как рассказала представитель «М.Видео» Валерия Андреева, в магазинах этой сети, а также в дочерних «Эльдорадо» спрос на новые iPhone в рамках предзаказа был в восемь раз выше по сравнению со спросом на iPhone 8. Самой популярной она назвала модель iPhone XS​ с объемом памяти 256 ГБ в золотом цвете. В «М.Видео» официальный старт продаж новой линейки iPhone будет в Москве, в торговом центре «Метрополис» на Ленинградском шоссе в 9:00. Еще один официальный старт продаж состоится в Санкт-Петербурге, в торговом центре «Галерея». Первых покупателей намерены напоить кофе.​