 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Microsoft назвала число компьютеров, затронутых глобальным сбоем

Microsoft: глобальный сбой 19 июля затронул 8,5 млн компьютеров
Сбой был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. Он привел к проблемам в работе авиакомпаний, больниц, банков, СМИ во многих странах мира. Россию он не затронул
Фото: Bing Guan / Reuters
Фото: Bing Guan / Reuters

Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows, сообщила компания в блоге.

«По нашим текущим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows. Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», — сказано в сообщении.

Глобальный сбой: без регистраций на рейсы, банков и Sky News. Фотогалерея
Фотогалерея 

CrowdStrike — это система защиты, блокирующая кибератаки. 18 июля вышло ее обновление, которое на следующий день повлекло проблемы в работе компьютеров по всему миру. Сбой затронул такие программы, как Microsoft Azure, Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage, Microsoft Purview, PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.

Эксперты объяснили глобальный сбой Windows
Технологии и медиа
Фото:Imago stock / Global Look Press

Из-за сбоя в Microsoft Azure начались проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков, СМИ и медицинских систем. Очевидцы сообщали, что видели ошибку BSOD («синий экран смерти») на устройствах с Windows 10.

На этом фоне несколько авиакомпаний, например American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, приостанавливали полеты, британский телеканал Sky News прервал вещание, британцы не могли записаться на прием в больницы, и т. д.

В Минцифры России сообщили РБК, что информации о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК объяснил, что Россию сбой не затронул, так как в стране практически нет решений CrowdStrike. Microsoft отключила большинство российских клиентов от Azure год назад из-за санкций.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Microsoft Windows глобальный сбой
Материалы по теме
В Израиле глобальный IT-сбой затронул работу банков, почты и больниц
Общество
CrowdStrike выявила проблему, вызвавшую глобальный сбой IТ-систем
Технологии и медиа
Глобальный сбой Windows затронул IT-системы оргкомитета Олимпиады
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Байден обсудил с фон дер Ляйен Украину и поздравил ее с переизбранием Политика, 23:06
Гладков сообщил о втором за сутки обстреле Шебекино Политика, 22:55
Нетаньяху заявил, что порт в Йемене использовался для поставок оружия Политика, 22:51
На Украине погиб поляк, участвовавший в боях на стороне ВСУ Политика, 22:46
Что такое синхротрон и зачем он нужен ученым РБК и Сбер, 22:12
«Динамо» впервые с 2001 года обыграло «Факел» Спорт, 22:07
ЦСКА и «Ростов» не забили друг другу голов в первом туре РПЛ Спорт, 22:02
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков предупредил о взрывоопасных «колокольчиках» после обстрелов ВСУ Политика, 21:53
Microsoft назвала число компьютеров, затронутых глобальным сбоем Технологии и медиа, 21:45
Хуситы заявили о намерении отомстить Израилю за удар по порту Ходейда Политика, 21:26
Министр обороны Израиля назвал очевидным значение удара по Йемену Политика, 21:09
В Киеве снесли усадьбу Зеленских XIX века Общество, 20:51
«Страна» сообщила о взрывах в Николаеве Политика, 20:48
В Армении человек погиб при взрыве рядом с полигоном Минобороны Общество, 20:45