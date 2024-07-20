Microsoft назвала число компьютеров, затронутых глобальным сбоем

Сбой был связан с обновлением антивирусной программы CrowdStrike. Он привел к проблемам в работе авиакомпаний, больниц, банков, СМИ во многих странах мира. Россию он не затронул

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Глобальный сбой в работе программ Microsoft 19 июля затронул менее 1% компьютеров с операционной системой Windows, сообщила компания в блоге.

«По нашим текущим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 млн устройств с Windows, или менее 1% всех компьютеров с Windows. Хотя этот процент был небольшим, широкие экономические и социальные последствия отражают использование CrowdStrike предприятиями, обслуживающими множество критически важных служб», — сказано в сообщении.

CrowdStrike — это система защиты, блокирующая кибератаки. 18 июля вышло ее обновление, которое на следующий день повлекло проблемы в работе компьютеров по всему миру. Сбой затронул такие программы, как Microsoft Azure, Microsoft Defender, Microsoft Intune, Microsoft OneNote, OneDrive for Business, SharePoint Online, Windows 365, Viva Engage, Microsoft Purview, PowerBI, Microsoft Fabric, Microsoft Teams и Microsoft 365 admin center.

Из-за сбоя в Microsoft Azure начались проблемы в работе авиакомпаний, аэропортов, банков, СМИ и медицинских систем. Очевидцы сообщали, что видели ошибку BSOD («синий экран смерти») на устройствах с Windows 10.

На этом фоне несколько авиакомпаний, например American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines, приостанавливали полеты, британский телеканал Sky News прервал вещание, британцы не могли записаться на прием в больницы, и т. д.

В Минцифры России сообщили РБК, что информации о сбоях систем в российских аэропортах не поступало. Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий в разговоре с РБК объяснил, что Россию сбой не затронул, так как в стране практически нет решений CrowdStrike. Microsoft отключила большинство российских клиентов от Azure год назад из-за санкций.