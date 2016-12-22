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«Ростех» впервые представил действующий экзоскелет для «солдата будущего»
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«Ростех» впервые представил действующий экзоскелет для «солдата будущего»
Технологии и медиа, 09:53
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«Ростех» впервые представил действующий экзоскелет для «солдата будущего»

На форуме «Армия-2018», открывшемся 21 августа в подмосковной Кубинке, корпорация «Ростех» впервые представила действующий экзоскелет, который планируется интегрировать в новое поколение экипировки «Ратник». Об этом сообщили РБК в пресс-службе компании.

Фото: Антон Тушин / «Ростех»

В отличие от ряда других образцов, этот экзоскелет является пассивным, то есть не нуждается в собственных источниках энергии. Он представляет собой рычажно-шарнирное механическое устройство, повторяющее суставы человека. Экзоскелет для «Ратника» способен облегчить солдату переноску грузов весом до 50 кг, сообщили в «Ростехе». При этом сам экзоскелет весит от 4 до 8 кг.

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«Данный прототип уже был испытан в условиях реальных боевых действий. В 2017–2018 годах экзоскелет прошел апробацию в спецподразделениях Минобороны России и органов внутренних дел. При этом ведутся работы и над активным экзоскелетом, действующий прототип которого также создан разработчиками «Ростеха». Сейчас он совершенствуется. Планируется представить его на одной из ближайших выставок», — рассказал индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Сергей Абрамов.

Российская версия экипировки «солдата будущего» под названием «Ратник» уже используется в армии. Зимой более 3,5 тыс. комплектов боевой экипировки «Ратник» поступили на вооружение войск ВДВ. Ранее в Минобороны сообщали, что на вооружение всех родов войск уже поставлено более 100 тыс. комплектов этой экипировки. В январе 2018 года стало известно, что в комплект «Ратника» будет входить автомат АК-12.

Теги: «Ростех» , «Ратник» , экзоскелеты
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