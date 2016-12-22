На танк «Армата» установили «черный ящик»

Конструкторы установили на новейший российский танк Т-14 «Армата» «черный ящик», который позволяет хранить данные о состоянии машины и выводить данные диагностики на приборы. Об этом сообщает «Интерфакс» с ссылкой на пресс-службу Уралвагонзавода (УВЗ).

«Встроенная в танк система автоматической диагностики выполняет функции контроля систем и хранения информации — режим «черный ящик» — с выводом результатов на панель управления», — рассказали в компании.

Платформа «Армата», разработанная УВЗ, используется для танков Т-14 и бронетранспортеров «Бумеранг». Т-14 впервые был представлен в апреле 2015 года. Он оснащен необитаемой башней со 125 мм орудием и пулеметами «Корд» и ПКТМ.

«Армата» вместе с другими новейшими российскими боевыми машинами будет представлена на форуме «Армия-2018», проходящем в Подмосковье с 21 по 26 августа.