NYT выяснила, что ЕС готовит для соцсети X штраф в $1 млрд

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Власти Евросоюза готовят «серьезные санкции» против социальной медиаплатформы Илона Маска X за нарушение нового закона о цифровых услугах (DSA). Среди обсуждаемых мер — штраф на сумму более $1 млрд, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, расследование началось в декабре 2023 года. Европейские регуляторы подозревают Илона Маска в недостаточной борьбе с дезинформацией и противоправным контентом на страницах соцсети. Закон о цифровых услугах обязывает операторов интернет-ресурсов оперативно и без судебных решений удалять весь контент, маркированный в Евросоюзе как запрещенный.

Чиновники ЕС утверждают, что их расследование продвигается независимо от переговоров с администрацией Дональда Трампа о тарифах на европейские товары, отмечает NYT.

Объявить о завершении расследования планируют уже этим летом. Стороны еще могут достичь соглашения, если Х согласится изменить свою политику невмешательства в контент пользователей, как того требует Брюссель.

Ранее о том, что соцсети X грозит крупный штраф из-за нарушения норм Евросоюза по контролю онлайн-контента, сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники. По данным агентства, сумма штрафа могла составить 6% от прибыли компании.

Летом прошлого года власти ЕС начали и в отношении Telegram техническое расследование о возможном нарушении закона о цифровых услугах. Речь шла о предоставлении точных данных о количестве пользователей. Мессенджер должен был передать актуальные цифры, но не сделал этого и лишь сообщил, что у платформы «значительно меньше, чем 45 млн активных пользователей в месяц в ЕС».