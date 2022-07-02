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Беспилотник Bayraktar испытали для пуска ракет с лазерным наведением

Это первое испытание с запуском крылатой ракеты с дрона, пишет агентство Anadolu
Bayraktar AKINCI
Bayraktar AKINCI (Фото: Baykar Press Office / dia images / Getty Images)

Турецкий беспилотник Bayraktar AKINCI в ходе испытаний успешно запустил ракету c комплектом лазерного наведения LGK-82, сообщило Anadolu со ссылкой на компанию-производителя БПЛА Baykar. Агентство также опубликовало видео с испытаний, которые состоялись 1 июля.

В ходе испытаний беспилотник взлетел с авиабазы «Чорлу» на северо-западе Турции и с высоты 30 тыс. футов (чуть больше 9 км) запустил крылатую ракету, которая точно поразила цель условного противника, говорится в сообщении. Это первое испытание подобных боеприпасов на беспилотнике, ранее их использовали только в пилотируемой авиации, отмечает агентство.

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В ходе испытаний была применена еще одна система наведения —  GÖZDE, которую разработали специалисты Научно-исследовательского института оборонной промышленности TÜBİTAK, говорится в сообщении.

LGK-82 — комплект лазерного наведения, разработанный турецким оборонным предприятиям Aselsan. Он предназначен для авиабомб классов MK-82 и MK-84, дальность действия LGK-82 составляет 12 км, вероятное отклонение от цели (точность попадания) составляет 10 метров.

Bayraktar AKINCI — ударный беспилотник производства турецкой компании Baykar Makina. Он оснащен искусственным интеллектом, способен запускать крылатые ракеты и нести на себе 1350 кг грузов. С 2021 года находится на вооружении у Военно-воздушных сил Турции.

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Теги
Кирилл Соколов
дрон беспилотник Турция Bayraktar
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