Минцифры и VK анонсировали запуск магазина приложений RuStore

RuStore будет единственно законодательно урегулированным приложением, но другие маркетплейсы власти запрещать не планируют. Все инвестиции на разработку российского магазина приложения осуществляет VK

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России запустят магазин приложений RuStore, его бета-версия заработает 25 мая. Об этом на Российском интернет-форуме сообщили директор VK Владимир Кириенко и глава Минцифры Максут Шадаев, передает корреспондент РБК.

Все инвестиции на разработку осуществляет VK, государственные деньги в развитие RuStore не вкладывались, сказали они. Объемы инвестиций в маркетплейс не раскрываются.

По словам Шадаева, из всех российских магазинов приложений только RuStore будет законодательно урегулирован. Другие маркетплейсы государство запрещать не будет, как и не будет участвовать в их развитии.

Кириенко также отметил, что разработчиков не будут заставлять размещать приложения на этой платформе. То же заявил и Шадаев. «Мы не будем заставлять разработчиков забирать приложения из иностранных маркетплейсов приложений и переводить в наш магазин приложений. Пока мы считаем, что в нашей юрисдикции мы должны конкурировать экономическими и технологическими способами», — сказал министр.

По словам Кириенко, в первую очередь компания планирует создать «удобный сервис для пользователей Android». «С Apple мы такое пока не рассматриваем», — добавил он.

В конце марта на фоне санкций и ограничений в работе Google Play и App Store для российских пользователей и разработчиков приложений в России анонсировали запуск собственного аналога — магазина приложений NashStore.

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Магазин создала автономная некоммерческая организация «Цифровые платформы». Его запустили 16 марта, но в первые же два дня сервис подвергся «мощнейшим DDoS-атакам», которые «иногда выводили из строя работу сайта и приложения», сообщили разработчики. По их данным, объектом атаки стала страница загрузки установочного файла. Большая часть трафика шла 16 мая с территории США: оттуда была получена почти половина всех запросов — более 7 млн. Кроме того, были попытки «массового подбора паролей к элементам серверной архитектуры» и «дестабилизации регистрации за счет создания фейковых пользователей», отметили разработчики. По их словам, атаки были успешно отражены и сервис сохраняет полную работоспособность.