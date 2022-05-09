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Российский магазин приложений NashStore запустили для разработчиков

Теперь разработчики могут добавлять свои приложения на сайт магазина, где через специальную консоль их можно будет публиковать в NashStore. Для скачивания мобильных приложений пользователями магазин откроется 16 мая
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России для разработчиков открылся магазин Android-приложений NashStore, сообщили РБК в пресс-службе создателя магазина, автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровые платформы».

С 9 мая все желающие разработчики могут регистрироваться на сайте nashstore.ru, добавлять информацию о владельце приложения и загружать в формате.apk свои программы, которые будут проверены на наличие вредоносного кода. После этого станет доступна публикация приложения в магазине с возможностью импорта данных из Google Play. Через несколько недель, как обещают «Цифровые платформы», в магазине появятся платежные сервисы.

Пользователи пока не смогут скачивать приложения из NashStore, но такая возможность появится у владельцев Android-смартфонов уже 16 мая. Магазин будет скачиваться на устройства в формате.apk.

«Цифровые платформы» пригласили к сотрудничеству более 3000 владельцев приложений, среди них — банки ВТБ, «Открытие», Сбербанк и др., «Еаптека», «Мамба», ДИТ Москвы, «Суточно.ру» и т.д. Заявки на регистрацию подали разработчики из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Курской, Самарской, Свердловской, Новосибирской областей и других регионов) и из-за рубежа (Китая, Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Казахстана, Белоруссии и других стран).

«С момента анонса магазина приложений на сайте NashStore предварительно зарегистрировались более 250 тыс. человек. <...> В наших планах сделать самый удобный магазин приложений в России», — сказал директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков.

В России появится магазин приложений NashStore: как это может работать
Технологии и медиа
Фото:Владислав Шатило / РБК

NashStore — это магазин приложений для Android, откуда пользователи из России и стран Евразийского экономического союза смогут скачивать, устанавливать, обновлять приложения и оплачивать подписки. Приложения в магазине будут ранжироваться по 35 категориям (бизнес, связь, соцсети и т.д.).

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Появление магазина «Цифровые платформы» анонсировали в конце марта. Как отмечал тогда Зыков, причиной создания магазина стало то, что российские пользователи потеряли возможность «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка».

Нарушения в работе Google Play возникли в начале марта после того, как в этом магазине перестали поддерживаться сначала российские карты Visa и Маstercard (платежные системы ранее объявили об уходе из России), а затем и карты «Мир». Из-за этого россиянам стали недоступны покупки приложений и игр, оплата подписок или совершение каких-либо покупок цифровых товаров в приложениях в Google Play.

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Теги
Лилия Пашкова
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