Российский магазин приложений NashStore стал доступен для скачивания

Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский магазин приложений Nash Store для устройств с системой Android стал доступен для скачивания, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Скачать магазин можно с официального сайта nashstore.ru. Для этого пользователям потребуется разрешить загрузку приложений из сторонних источников в системных настройках.

Разработчики уточнили, что сейчас в магазине доступны более 1000 приложений, в том числе «Столото», «Банки.ру», «Альфа-Банк», Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и другие.

Магазин Nash Store создала автономная некоммерческая организация (АНО) «Цифровые платформы» в качестве альтернативы сервису Google Play. Его появление анонсировали 29 марта. Тогда директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков сказал, что разработчики решили создать собственный магазин, так как российские пользователи больше не могут «нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка». 9 мая Nash Store запустили для разработчиков.

В начале марта российские карты ушедших из страны платежных систем Visa и Маstercard, а после и карты «Мир» перестали поддерживаться в магазине Google. По этой причине россияне не могут купить игры и приложения, платить за подписки и проводить транзакции в приложениях в Google Play.