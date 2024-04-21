Bloomberg узнал о планах TikTok уволить главного переговорщика с США

Bloomberg сообщил, что TikTok готовится уволить главного юрисконсульта компании, который был ответственен за переговоры с властями США. 20 апреля палата представителей проголосовала за закон об обязательной продаже компании

Эрих Андерсен (справа) (Фото: Jacques Witt / ABACAPRESS.COM / Reuters)

TikTok готовится уволить главного юрисконсульта компании Эриха Андерсена, который провел многолетние переговоры с американским правительством, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом. Целью переговоров было доказать, что приложение делает все возможное для предотвращения доступа Китая к данным пользователей в США и не позволяет ему влиять на то, что пользователи видят в своих новостных лентах.

Однако, по словам одного из сотрудников, Андерсен пока остается в компании. «Это на 100% ложь», — заявил представитель TikTok Алекс Хаурек в ответ на вопрос, собирается ли компания отстранить Андерсена от должности.

Bloomberg пишет, что усилия Андерсена не увенчались успехом. 20 апреля палата представителей Конгресса одобрила законопроект, который требует продать ByteDance продать TikTok. В противном случае он будет запрещен в США.

Сенат готов принять законопроект о продаже или запрете TikTok на следующей неделе. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что подпишет такой закон.

В TikTok Андерсен пришел в 2020 году из корпорации Microsoft, где он занимал пост корпоративного вице-президента и главного юрисконсультом по вопросам интеллектуальной собственности.

Американские законодатели полагают, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности США. По их мнению, власти КНР могут вынудить компанию передать им данные американских пользователей. В рамках законопроекта, ByteDance должна в течение примерно пяти месяцев продать TikTok. Если этого не произойдет, то Apple и Google должны будут удалить приложение соцсети из App Store и Google Play соответственно.

Ранее The Wall Street Journal сообщил, что китайские чиновники обещали не допустить принудительной продажи TikTok. ByteDance получила от властей Китая сигналы о том, что наиболее предпочтительным вариантом Пекин считает запрет социальной сети в США.

CNN отмечал, что КНР относит TikTok к чувствительным технологиям. Старший аналитик Wedbush Securities Дэн Айвз отмечал, что Китай и ByteDance никогда не согласятся на продажу соцсети вместе с исходным кодом.

В середине марта экс-глава Минфина США Стивен Мнучин сообщил, что создает группу инвесторов для приобретения TikTok.