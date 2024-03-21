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Технологии и медиа ,  
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Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли

Первый пациент Neuralink с вживленным в мозг чипом научился играть в шахматы
Мужчина, которого восемь лет назад парализовало в результате несчастного случая, в январе получил имплант Neuralink. Он научился управлять компьютерной мышью, играть в шахматы и Civilization VI, но признал, что «чип не идеален»

Первый пациент с чипом Neuralink в мозгу сыграл в шахматы силой мысли
Video

Стартап Илона Маска Neuralink показал видео, на котором первый пациент с вживленным в мозг нейрочипом играет в онлайн-шахматы.

29-летнего Нолана Арбо парализовало ниже плеч в результате несчастного случая около восьми лет назад. Ему имплантировали мозговой чип в конце января, а 20 февраля компания сообщила, что мужчина научился управлять компьютерной мышью силой мысли, «просто подумав об этом».

На кадрах Арбо играет в шахматы на ноутбуке, перемещая курсор с помощью устройства Neuralink. Мужчина рассказал также, что благодаря чипу мог играть и в Civilization VI «восемь часов подряд».

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Фото:Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

По словам Арбо, операция прошла «супер-просто», его на следующий день выписали из больницы. «Он [чип] не идеален, я бы сказал, что мы столкнулись с некоторыми проблемами». Я не хочу, чтобы люди думали, что это конец пути, впереди еще много работы», — сказал он, но добавил, что установка импланта изменила его жизнь.

Бывший директор программы нейронной инженерии в Национальных институтах здравоохранения США Кип Людвиг считает, что полученный результат не является прорывным. Он отметил, что после операции прошло очень мало времени, «и Neuralink и пациенту предстоит еще многому научиться».

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Устройство от Neuralink представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.

Neuralink получила одобрение американского медицинского регулятора на клинические испытания на людях в мае прошлого года. До этого исследования проводили на животных. В марте Reuters сообщил, что инспекторы Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов выявили проблемы с ведением записей и контролем качества экспериментов на животных.

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Neuralink чип мозг имплант Илон Маск шахматы
Маск Илон фото

Маск Илон

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
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