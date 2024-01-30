Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг
Первый человек получил нейрочип Neuralink, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, сообщил основатель одноименной компании Илон Маск в X (так он переименовал Twitter).
«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал он. Других подробностей бизнесмен не привел.
По словам Маска, продукт называется «Телепатия», благодаря ему можно «просто подумав» управлять телефоном, компьютером или другим устройством.
Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth, она впервые показала в июле 2019-го.
Устройство представляет собой капсулу-приемник, которая будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 х 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечит максимальную пропускную способность для передачи данных.
В сентябре прошлого года компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будут оценивать безопасность чипа (в виде нитей) и хирургического робота, с помощью которого он вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в области мозга, которая контролирует движения. Маск отмечал, что для испытаний отберут только людей, страдающих параличом, неспособных видеть, слышать или говорить.
До этого исследования проводились на животных. Например, в 2021 году компания показала видео с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу.
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