Маск сообщил о вживлении первому человеку нейрочипа Neuralink в мозг

Нейрочип представляет собой нитевидные электроды, которые идут к капсуле-приемнику и через Bluetooth позволяют управлять гаджетами. Проект запустили в 2016-м, ранее исследования работы чипа проводили только на животных

Илон Маск (Фото: Dado Ruvic / Reuters)

Первый человек получил нейрочип Neuralink, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, сообщил основатель одноименной компании Илон Маск в X (так он переименовал Twitter).

«Вчера первый человек получил имплант от Neuralink и хорошо восстанавливается. Первоначальные результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных спайков», — написал он. Других подробностей бизнесмен не привел.

По словам Маска, продукт называется «Телепатия», благодаря ему можно «просто подумав» управлять телефоном, компьютером или другим устройством.

Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Свой прибор, который способен передавать сигналы мозга по Bluetooth, она впервые показала в июле 2019-го.

Устройство представляет собой капсулу-приемник, которая будет крепиться за ухом, как слуховой аппарат, и от которой к мозгу будут идти нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из которых в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 х 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечит максимальную пропускную способность для передачи данных.

В сентябре прошлого года компания начала набор участников-добровольцев для тестирования вживления имплантов. В Neuralink объясняли, что на данном этапе будут оценивать безопасность чипа (в виде нитей) и хирургического робота, с помощью которого он вживляется. Предполагалось, что нити будут размещать в области мозга, которая контролирует движения. Маск отмечал, что для испытаний отберут только людей, страдающих параличом, неспособных видеть, слышать или говорить.

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До этого исследования проводились на животных. Например, в 2021 году компания показала видео с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в ее мозг чипу.