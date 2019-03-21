«Яндекс» сообщил о сбое в работе своих сервисов

«Яндекс» сообщил о сбое в работе своих сервисов

По данным сервиса Downdetector, проблемы возникают с сайтом и почтой, а также с сервисом «Яндекс.Деньги». Жалобы поступают из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других городов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Пользователи сообщили о проблемах с работой приложения «Яндекса», об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Жалобы поступили из Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Самары, Казани, Уфы и других городов. Наиболее часто встречаются проблемы с сайтом (47% претензий), почтой (38%) и сервисом «Яндекс.Деньги» (14%). Жалобы стали поступать около 16:00 мск.

Пользователи также писали, что не работают сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Музыка».

В пресс-службе «Яндекса» подтвердили РБК, что у ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам. «На текущий момент все сложности устранены, сервисы возвращаются к работе в штатном режиме», — отметили в компании.

В конце декабря 2018 года у жителей Москвы и Санкт-Петербурга возникли проблемы с вызовом машин через приложения «Яндекс.Такси», Uber, Gett и «Ситимобил». В пресс-службе «Яндекса» тогда отметили, что по техническим причинам около часа могли наблюдаться проблемы с заказом такси, после чего сбой был устранен.