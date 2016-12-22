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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Технологии и медиа, 13:24
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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Во вторник, 11 сентября, произошел сбой в работе некоторых сервисов «Яндекса», больше всего жалоб пользователей пришлось на затруднения в работе с «Яндекс.Почта».

По данным сайта Downdetector, сбой произошел в утренние часы, пик жалоб на неработающие сервисы пришелся на 12:00 мск. При этом 56% пользовались пожаловались на работу «Яндекс.Почта», 31% сообщили о неработающем сайте «Яндекса», а 12% пожаловались на сбой в работе сервиса «Яндекс.Деньги». Общее количество жалоб исчислялось тысячами.

О том, что трудности в работе почты есть, сообщалось в официальном Twitter сервиса.

​При этом служба поддержки посоветовала пользователю воспользоваться лайт-версией почты.

«У ряда пользователей возникали трудности с доступом в почту, но легкая версия сервиса работала штатно. Сейчас почта работает в обычном режиме», — рассказала РБК пресс-секретарь «Яндекса» Наталья Брус.

Пользователи «Яндекс.Деньги» могли столкнуться с трудностями при авторизации из-за временного сбоя в работе почты, сообщили РБК в пресс-службе сервиса. «Сейчас мы работаем в штатном режиме», — отметили в пресс-службе «Яндекс.Деньги».

В июле произошел сбой в работе сервиса «Яндекс.Директ». Тогда временно не отображалась контекстная реклама. В «Яндексе» признали проблему и попросили рекламодателей не беспокоиться, заверив, что в случае если реклама не показывается, то деньги с заказчиков не списываются.

Теги: «Яндекс» , сбой , Сервис
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