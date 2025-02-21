Maer стал владельцем основанного экс-главой «Ленфильма» медиахолдинга

Основанный объявленным в розыск экс-главой «Ленфильма» Федором Щербаковым медиахолдинг 1MI перешел в собственность оператора рекламы на медиафасадах Maer. Компании планируют объединяться в «единую цифровую экосистему»

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Оператор рекламы на медиафасадах Мaer стал владельцем холдинга 1MI, управляющего сетью российских региональных изданий, в числе которых — «Росбалт». Соответствующие изменения от 20 февраля 2025 года отражены в едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ), сделку подтвердили в пресс-службе Maer.

Представитель Maer заявил РБК, что подписание договора купли-продажи состоялось 19 февраля, компания купила 100% холдинга. По данным ЕГРЮЛ, напрямую в ООО «ПремьерМедиаИнвест» юрлицо ООО «Маер Груп» владеет 80%, еще 20% принадлежит самому обществу. Сумма сделки не раскрывается.

Оперативным управлением холдинга 1MI займутся представители Maer, добавили в пресс-службе компании. При этом оператор не будет влиять на редакционную политику изданий.

Совладелец и гендиректор медиахолдинга Мaer Константин Майор, комментируя сделку, заявил, что приобретение медиаактивов 1MI позволит обоим холдингам «нарастить аудиторию, что создаст базу для дальнейшего роста всех активов». Он также отметил потенциал интеграции обеих компаний «в единую цифровую экосистему».

Что известно о сторонах сделки

1MI — медиахолдинг, созданный в 2016 году после объединения нескольких региональных интернет-изданий. ООО «ПремьерМедиаИнвест» было учреждено в 2018 году Федором Щербаковым — бывшим гендиректором киностудии «Ленфильм», объявленным в розыск: его заочно арестовали по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. В 2024 году Щербаков продал остававшуюся у него долю в 1MI в размере 20% (это и есть та доля, которая осталась в собственности самого общества). Еще 80% с 2020 года до сделки с Мaer принадлежали партнеру Щербакова Евгению Филиппову.

Сейчас 1MI включает 26 онлайн-СМИ и 179 пабликов и каналов в соцсетях. Самыми известными СМИ холдинга выступают «Росбалт», «Новые известия», «Агроинвестор» и «Восток Медиа». Выручка ООО «ПремьерМедиаИнвест» в 2023 году сократилась почти в два раза и составила 144 млн руб., чистый убыток достиг 58 млн руб.

Медиахолдинг Мaer — один из крупнейших в России операторов рекламы на медиафасадах. По собственным данным компании, его ежемесячная аудитория превышает 31 млн человек. 27% ООО «Маер Групп» принадлежат ее директору Константину Майору, еще 73% — у АО «Регион Пром», собственники которого не раскрываются. Выручка ООО «Маер Групп» в 2023 году по РСБУ составила 4,4 млрд руб., чистая прибыль — почти 353 млн руб.

По данным официального сайта компании, в московском регионе Maer управляет сетью из 84 DSS-конструкций (их также называют Digital Super Sites — суперборды большого формата) и 27 медиафасадов, в том числе на торгово-развлекательном комплексе «Ривьера» на Автозаводской, торгово-развлекательный центрах «Океания» на Кутузовском проспекте и «Хорошо!» на Хорошевском шоссе, а также на зданиях на Ленинградском и Волгоградском шоссе. В регионах страны работают еще 12 медиафасадов: в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и других городах.