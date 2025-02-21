«Останкино» начал искать арендаторов на освободившийся офис НТВ

Партнеры «Первого канала» и телеканал «Матч ТВ» получили предложение от телецентра «Останкино» занять офисы НТВ, который переезжает на собственную площадку. НТВ был вторым якорным арендатором «Останкино»

Здание телецентра «Останкино» (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Телецентр «Останкино» начал искать новых арендаторов на освобождаемые каналом НТВ площади. Занять их предложили текущим резидентам, рассказали РБК два источника на медиарынке, знакомые с предложением телецентра. Сам НТВ сейчас переезжает в собственный телецентр на Новомосковской улице.

По словам одного из собеседников, предложение «Останкино», в частности, было направлено партнерам «Первого канала». Еще один источник на медиарынке подтвердил, что продакшены этого вещателя проявляют интерес к телецентру. РБК направил запрос в пресс-службу «Первого».

Помимо «Первого» в телецентре также базируется «Матч ТВ», входящий в холдинг «Газпром-Медиа». В пресс-службе «Матч ТВ» подтвердили, что канал рассматривает предложение расширения на площадях «Останкино», как «и любые другие предложения» телецентра.

Почему НТВ переезжает из «Останкино» НТВ, по словам источника, близкого к «Останкино», был вторым с точки зрения объема площадей арендатором телецентра. Канал удерживал 4 тыс. кв. м под офисные площади и еще 4 тыс. кв. м студий и павильонов, а общая площадь аренды превышала 10 тыс. кв. м. Площадь всего здания телецентра на улице Академика Королева, 12, по данным Росреестра, составляет 125,5 тыс. кв. м. Во второй половине 2024 года НТВ начал перенос своих мощностей в собственный телецентр. Идея возникла еще в 2007 году после перехода вещателя под контроль «Газпром-Медиа», но проект превратился в долгострой. Так, осенью 2015 года на тот момент возглавлявший «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко сообщал, что здание будет готово к началу 2017 года. Но сроки реализации проекта несколько раз откладывались. В 2021 году мэрия Москвы наделила телецентр статусом технопарка. Общие инвестиции в его строительство на том этапе составили 10 млрд руб., половина из них была направлена на оснащение. В 2023 году гендиректор НТВ Алексей Земский говорил в интервью РБК, что канал переедет в свой телецентр к лету 2024 года, но процесс до сих пор не завершился.

Без НТВ площадь доступных для аренды помещений «Останкино», по словам источника, составит 8 тыс. кв. м. Посадить туда нового арендатора телецентр рассчитывает до осени 2025 года с возможностью перепланировки и ремонта помещений, уточняет источник.

Один из собеседников РБК на медиарынке утверждает, что ранее интерес к «Останкино» на фоне новостей о переезде НТВ проявлял телеканал RT. Но руководство канала якобы не устроили техническое оснащение и планировка телецентра.

Что говорят о перспективах «Останкино» эксперты

Базово «Останкино» соответствует основным потребностям универсального телеканала, считает глава Института современных медиа Кирилл Танаев. Но для съемок специализированных форматов или шоу, которые требуют особых декораций и оснащения, телеканалам нужны отдельные съемочные пространства.

Для представителей телеиндустрии «Останкино» — «намоленное место», утверждает эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов. Несмотря на проблемы с устаревшей техникой и коммуникациями, телецентр остается привлекательным для каналов благодаря удобству, достаточным площадям и парковкам. «В Москве в целом снизилась острота вопроса с большими съемочными студиями, но каналам важно и расположение служб — территориально разбросанным подразделениям сложнее работать», — добавляет Сафронов.

На рынке иногда появляются запросы на поиск помещений для размещения телевизионных студий, говорит руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Они сложны для реализации, так как помещения должны обладать рядом обязательных технических характеристик: высокие потолки не менее 4 м, большие объемы электричества и высокая нагрузка на перекрытия. Подходящих вариантов на рынке крайне мало, а бюджеты на их аренду невысокие, по ставке из расчета не более 30 тыс. руб. за 1 кв. м в год. «Поэтому, если в «Останкино» появились профильные и релевантно оборудованные помещения, они в целом должны быть востребованы, — считает Белова. — Другое дело, что круг соискателей на такие площади крайне узок».

О том, что дефицит площадей сейчас наблюдается в целом в Москве, особенно специфичных с высокими потолками и повышенным электричеством, говорит и гендиректор Remain Дмитрий Клапша. «Полагаю, что ставки могут быть как за офисы класса В или как за light industrial в зависимости от типа помещения», — резюмировал он.