«Газпром-Медиа» освободит половину офиса рядом с Домом правительства

Холдинг «Газпром-Медиа» (входят Rutube, НТВ, ТНТ) освобождает свой главный офис в московском «Рочделцентре». Сокращение арендуемых площадей связано с переносом штаб-квартиры компании в Петербург, куда уже переехало ее руководство

Фото: rochdelcenter.ru

Холдинг «Газпром-Медиа» освободит почти половину арендованного офиса в московском бизнес-центре «РочДел Центр» рядом с Домом правительства на Краснопресненской набережной. Об этом РБК сообщили два источника в компании. В пресс-службе холдинга подтвердили факт уменьшения арендных площадей в «РочДел Центре», не раскрыв деталей. Текущий собственник бизнес-центра — ПАО «Трехгорная мануфактура» — уточнил, что «Газпром-медиа» отказался от части помещений в связи с переездом офиса компании в Петербург.

Из пяти этажей, которые арендовал «Газпром-Медиа Холдинг», компания освобождает «как минимум два-три», утверждает один из источников. Договор аренды, по словам собеседника, истекает в ноябре. Компания договорилась об аренде площадей в бизнес-центре в 2014 году. По данным Росреестра, она занимала в нем около 8,5 тыс. кв. м.

Собственник уже нашел нового арендатора, утверждает источник в холдинге, но кто это — ему неизвестно. Два консультанта на рынке недвижимости, работавшие с объектом, настаивают, что переговоры еще ведутся. В ПАО «Трехгорная мануфактура» заявили, что практически все помещения сданы новым арендаторам.

В «Газпром-Медиа» подтвердили, что переезд состоялся в связи с изменением структуры собственности: в конце 2023 года «Газпром» объявил о консолидации контрольного пакета «Газпром-Медиа», Газпромбанк остался миноритарием компании. Базовый город «Газпрома» — Петербург.

В Петербурге под штаб-квартиру «Газпром-Медиа» арендованы 5 тыс. кв. м в бизнес-центре Electro на Московском проспекте. Аренда нового офиса может стоить более 200 млн руб. в год. Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что после перебазирования штаб-квартиры в Петербург офис в Москве будет освобожден полностью.

На «уменьшенных арендных площадях» в «РочДел Центре» будет работать «представительский офис» «Газпром-Медиа», объясняют в пресс-службе. Он будет использоваться для проведения встреч с компаниями группы, остающимися в Москве.

По словам одного из источников, в Петербург уже переехала команда главы «Газпром-Медиа» Александра Жарова, сам Жаров, пресс-служба холдинга, а также ключевые департаменты, связанные с финансовым управлением. В Москве остаются, в частности, заместители гендиректора холдинга Тина Канделаки и Юлия Голубева. Канделаки в том числе управляет субхолдингом «Развлекательное Телевидение», к которому относятся ТНТ, «ТВ-3», «Пятница!» и т.д. Телеканалы, большая часть которых находится в бизнес-центре «Даймонд Холл» на Олимпийском проспекте, также останутся в Москве. При этом «Матч ТВ» будет усиливать свое присутствие в Петербурге.

Семиэтажный «РочДел Центр» расположен в Пресненском районе Москвы рядом с Домом правительства и недалеко от «Москва Сити». Общая площадь объекта — 12,3 тыс. кв. м. По словам двух консультантов на рынке недвижимости, работавших с центром, актив изначально принадлежал АО «СТО Автоматика», «Бизнес стиль» и «Контракт сбыт». Конечные бенефициары этих структур не раскрываются, свидетельствуют данные СПАРК. Впоследствии покупкой «РочДел Центра» заинтересовалось ПАО «Трехгорная мануфактура» (собственник одноименного офисного комплекса на Рочдельской улице), связанное с бизнесменом Олегом Дерипаской, писал «Коммерсантъ». Из информации на портале раскрытия корпоративной информации следует, что совет директоров компании одобрил приобретение этого бизнес-центра в конце прошлого года. С тех пор «РочДел Центр» действительно сменил владельца, добавляют консультанты. РБК направил запрос в «Трехгорную мануфактуру».

Интерес к освободившемуся объекту будет, полагают опрошенные РБК эксперты. Это качественное офисное здание, расположенное в одном из наиболее развитых с точки зрения инфраструктуры районов Москвы, говорит руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP Кирилл Бабиченко. Он находится и близко к деловому центру «Москва-Сити», Садовому Кольцу и ТТК, а также рядом с несколькими станциями метро, добавляет руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. Кроме того, найти здесь свободные площади довольно сложно, говорят консультанты. На октябрь 2024 года в Пресненском районе уровень вакансии составляет 3,1%, объясняет Бабиченко.

Сейчас средневзвешенная ставка в офисах класса А и Prime в пределах МКАД оценивается примерно в 33,4 тыс. руб. за кв. м в год (без операционных расходов и НДС), указывает заместитель директора департамента офисной недвижимости Nikoliers Валентин Кусов. В «РочДел Центре» она может составлять около 70 тыс. руб. за кв. м в год (включая НДС и операционные расходы), резюмирует Бабиченко.