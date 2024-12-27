«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России

Телеканал «Матч ТВ» еще на три года купил права на показ боев американской UFC в России. Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в $15 млн — это в 1,5 раза больше, чем заплатил канал в 2021 году

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Об этом РБК сообщил источник на медиарынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами канала.

Первые бои в рамках новой сделки уже стоят в сетке вещания «Матч ТВ» на январь, убедился РБК. Так, на 19 января запланирована прямая трансляций боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Сделка между «Матч ТВ» и UFC, по информации РБК, заключена на три года. Канал получил права на эксклюзивной основе для показа боев на телевидении и в цифровой среде. Сумма сделки и ее детали собеседникам РБК неизвестны.

РБК направил запрос в пресс-службу «Матч ТВ» и UFC.

Как смотрят бои UFC российские зрители Трансляции боев UFC — одни из наиболее востребованных на «Матч ТВ». Cредняя доля аудитории вещателя от всех телезрителей по всем городам России старше 4-х лет в 2024 году (до 22 декабря), по данным исследовательской компании Mediascope, составила 1,4%, а в целевой аудитории канала «мужчины 14-59 лет» — 2,1%. При этом, например, трансляцию поединков 2 июня 2024 года, среди которых был бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье, смотрели 10,3% от всех, у кого на тот момент был включен телевизор, или 708 тыс. человек (16,3% — доля в целевой аудитории). А самая рейтинговая трансляция UFС за 2024 год — турнир, который состоялся 26 октября на Etihad Arena в Абу-Даби и в котором боролись Илия Топурия и Макс Холлоуэй — смотрели 1,1 млн россиян (доля во всей аудитории — 2,9%, в целевой — 5%). Традиционно самыми рейтинговыми спортивными трансляциями среди российских телезрителей остаются футбольные матчи: в 2024 году весь топ-10 наиболее рейтинговых состязаний на «Матч ТВ» был представлен Чемпионатом Европы по футболу. Но в 2023 году на третье место попала трансляция UFC от 21 октября: тогда состоялся поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Этот эфир, по данным Mediascope, смотрели 1,8 млн россиян. В общем рейтинге спортивных трансляций за 2023 год поединок уступил лишь матчам «Манчестер Сити» (Англия) — «Интер» (Италия) в рамках Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023 и «Спартак» — «Зенит» в рамках Премьер-Лиги 2023-2024 Чемпионата России по футболу.

Кто и как транслировал UFC в России

Предыдущая трехлетняя сделка по правам на UFC была заключена с «Матч ТВ» еще до начала специальной военной операции России на Украине, в декабре 2021 года. Холдинг «Газпром-медиа», куда входит канал, тогда значительно усилил свои позиции в части спортивного вещания, также получив права на показ футбольной Премьер-лиги и чемпионата Англии по футболу (АПЛ). Но в 2022 году многие крупные международные сделки в сфере спортивных прав были остановлены, как и переговоры по ним.

В рамках предыдущего контракта телеканалы семейства «Матч» также стали эксклюзивным вещателем турниров в телеэфире и цифровой среде. Тогда «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники писал, что «Газпром-Медиа» выиграл тендер на показ UFC у Национальной медиа группы (НМГ, ее совместное с «Ростелекомом» предприятие «Медиа-Телеком» владело правами на показ UFC в России с 2018 года, а трансляции вел канал «Рен-ТВ»), а также других претендентов — «Яндекса» и Okko, предложив $10 млн. «Ростелеком» и НМГ в том же году на фоне окончания контракта запустили новый телеканал «Удар», посвященный тематике боев, в том числе кулачного.

Как оценивают сделку эксперты

Стоимость прав на показ боев UFC «едва ли была выше $15 млн», считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, назвавший саму сделку «вызовом» для «Матч ТВ». «Большую конкуренцию телеканалу будут создавать пиратские трансляции, которые в большинстве своем сейчас активны и доступны, — объясняет он. — Этот шаг выглядит скорее как имиджевое решение. Но для потенциальных рекламодателей эта трансляция также может быть интересна, так как UFC занимает достаточно взвешенную позицию с точки зрения и отношения к россиянам, и работы в странах Ближнего Востока». Несмотря на то, что экономика в сделке «Матч ТВ» «прослеживается мало», в текущих условиях продление контракта, по мнению Бурмистрова, — это «позитивная новость».

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что UFC в России пользуется большим интересом. Аналогичное мнение выразил и глава TelecomDaily Денис Кусков, но оценить сделку он затруднился, отметив, что сейчас на ценообразование может повлиять слишком много факторов. «Но минимум раза в полтора за три года стоимость повысилась», — говорит Кусков.

О том, что стоимость нового контракта «вряд ли будет ниже прошлого», говорит и Директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Специалист объясняет это тем, что бои UFC — «контент очень высокого качества и мирового уровня». Кроме того, в них участвуют бойцы из России. В совокупности это выступает «залогом аудиторного успеха». «Такие сделки укрепляют позиции «Матч ТВ», как лидера спортивного телевизионного вещания, — отмечает Танаев. — Но, если говорить об аудиторных результатах, то для них только боев UFC мало».