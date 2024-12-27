 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 
Эксклюзив

«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в России

Телеканал «Матч ТВ» еще на три года купил права на показ боев американской UFC в России. Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают ее в $15 млн — это в 1,5 раза больше, чем заплатил канал в 2021 году
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивный показ турниров по смешанным единоборствам американской организации Ultimate Fighting Championship (UFC) в России. Об этом РБК сообщил источник на медиарынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами канала.

Первые бои в рамках новой сделки уже стоят в сетке вещания «Матч ТВ» на январь, убедился РБК. Так, на 19 января запланирована прямая трансляций боев Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева.

Сделка между «Матч ТВ» и UFC, по информации РБК, заключена на три года. Канал получил права на эксклюзивной основе для показа боев на телевидении и в цифровой среде. Сумма сделки и ее детали собеседникам РБК неизвестны.

РБК направил запрос в пресс-службу «Матч ТВ» и UFC.

Глава «Матч ТВ» — РБК: «Зритель хочет смотреть на наших против ненаших»
Технологии и медиа
Александр Тащин

Как смотрят бои UFC российские зрители

Трансляции боев UFC — одни из наиболее востребованных на «Матч ТВ». Cредняя доля аудитории вещателя от всех телезрителей по всем городам России старше 4-х лет в 2024 году (до 22 декабря), по данным исследовательской компании Mediascope, составила 1,4%, а в целевой аудитории канала «мужчины 14-59 лет» — 2,1%.

При этом, например, трансляцию поединков 2 июня 2024 года, среди которых был бой между Исламом Махачевым и Дастином Порье, смотрели 10,3% от всех, у кого на тот момент был включен телевизор, или 708 тыс. человек (16,3% — доля в целевой аудитории). А самая рейтинговая трансляция UFС за 2024 год — турнир, который состоялся 26 октября на Etihad Arena в Абу-Даби и в котором боролись Илия Топурия и Макс Холлоуэй — смотрели 1,1 млн россиян (доля во всей аудитории — 2,9%, в целевой — 5%).

Традиционно самыми рейтинговыми спортивными трансляциями среди российских телезрителей остаются футбольные матчи: в 2024 году весь топ-10 наиболее рейтинговых состязаний на «Матч ТВ» был представлен Чемпионатом Европы по футболу. Но в 2023 году на третье место попала трансляция UFC от 21 октября: тогда состоялся поединок между Исламом Махачевым и Александром Волкановски. Этот эфир, по данным Mediascope, смотрели 1,8 млн россиян. В общем рейтинге спортивных трансляций за 2023 год поединок уступил лишь матчам «Манчестер Сити» (Англия) — «Интер» (Италия) в рамках Лиги чемпионов УЕФА 2022-2023 и «Спартак» — «Зенит» в рамках Премьер-Лиги 2023-2024 Чемпионата России по футболу.

Кто и как транслировал UFC в России

Предыдущая трехлетняя сделка по правам на UFC была заключена с «Матч ТВ» еще до начала специальной военной операции России на Украине, в декабре 2021 года. Холдинг «Газпром-медиа», куда входит канал, тогда значительно усилил свои позиции в части спортивного вещания, также получив права на показ футбольной Премьер-лиги и чемпионата Англии по футболу (АПЛ). Но в 2022 году многие крупные международные сделки в сфере спортивных прав были остановлены, как и переговоры по ним.

Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ канала от трансляции Олимпиады
Технологии и медиа
Александр Тащин

В рамках предыдущего контракта телеканалы семейства «Матч» также стали эксклюзивным вещателем турниров в телеэфире и цифровой среде. Тогда «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники писал, что «Газпром-Медиа» выиграл тендер на показ UFC у Национальной медиа группы (НМГ, ее совместное с «Ростелекомом» предприятие «Медиа-Телеком» владело правами на показ UFC в России с 2018 года, а трансляции вел канал «Рен-ТВ»), а также других претендентов — «Яндекса» и Okko, предложив $10 млн. «Ростелеком» и НМГ в том же году на фоне окончания контракта запустили новый телеканал «Удар», посвященный тематике боев, в том числе кулачного.

Как оценивают сделку эксперты

Стоимость прав на показ боев UFC «едва ли была выше $15 млн», считает гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, назвавший саму сделку «вызовом» для «Матч ТВ». «Большую конкуренцию телеканалу будут создавать пиратские трансляции, которые в большинстве своем сейчас активны и доступны, — объясняет он. — Этот шаг выглядит скорее как имиджевое решение. Но для потенциальных рекламодателей эта трансляция также может быть интересна, так как UFC занимает достаточно взвешенную позицию с точки зрения и отношения к россиянам, и работы в странах Ближнего Востока». Несмотря на то, что экономика в сделке «Матч ТВ» «прослеживается мало», в текущих условиях продление контракта, по мнению Бурмистрова, — это «позитивная новость».

«Это ограбление». Россиянин проиграл на турнире UFC по решению судей
Спорт
Александр Волков

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отмечает, что UFC в России пользуется большим интересом. Аналогичное мнение выразил и глава TelecomDaily Денис Кусков, но оценить сделку он затруднился, отметив, что сейчас на ценообразование может повлиять слишком много факторов. «Но минимум раза в полтора за три года стоимость повысилась», — говорит Кусков.

О том, что стоимость нового контракта «вряд ли будет ниже прошлого», говорит и Директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Специалист объясняет это тем, что бои UFC — «контент очень высокого качества и мирового уровня». Кроме того, в них участвуют бойцы из России. В совокупности это выступает «залогом аудиторного успеха». «Такие сделки укрепляют позиции «Матч ТВ», как лидера спортивного телевизионного вещания, — отмечает Танаев. — Но, если говорить об аудиторных результатах, то для них только боев UFC мало».

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
«Матч ТВ» UFC спорт телевидение
Материалы по теме
«Матч ТВ» извинился за лого «Спартака» на составе «Зенита»
Спорт
«Матч ТВ» будет транслировать Паралимпийские игры в Париже
Спорт
Генпродюсер «Матч ТВ» объяснил отказ канала от трансляции Олимпиады
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Адмирал НАТО заявил о разработке в Европе устаревшего вооруженияПолитика, 00:43
«Ъ» узнал о военном опыте обвиненной в терроризме наемницы из ДанииПолитика, 00:43
Львова-Белова рассказала о двух вернувшихся семьях в Россию из СирииПолитика, 00:23
В Москве водитель Lexus погиб при выставлении знака аварийной остановкиГород, 00:09
Эксперты допустили сжатие прибыли банков из-за проблемных кредитовФинансы, 00:05
«Матч ТВ» купил права на эксклюзивный показ UFC в РоссииТехнологии и медиа, 00:05
В зоне военной операции погиб гранатометчик из Пермского краяПолитика, 26 дек, 23:45
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Казахстане рассказали о взрыве баллона в Embraer перед его падениемОбщество, 26 дек, 23:22
В Краснодарский край привезли установку для откачки мазутаОбщество, 26 дек, 22:54
В работе ChatGPT произошел глобальный сбойТехнологии и медиа, 26 дек, 22:46
Украинские пограничники нашли уклонистов в траурном кортежеПолитика, 26 дек, 22:34
Зеленский поблагодарил Вучича за помощь Сербии УкраинеПолитика, 26 дек, 22:33
Путин исключил продление контракта по газу через Украину до конца годаЭкономика, 26 дек, 22:28
Посольство Ирана назвало дату визита Пезешкиана в МосквуПолитика, 26 дек, 22:26