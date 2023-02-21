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«Роскосмос» назвал вероятную причину разгерметизации «Прогресса МС-21»

«Роскосмос»: «Прогресс МС-21» разгерметизировался, вероятно, из-за внешнего воздействия
Система терморегулирования космического грузовика была повреждена в результате внешнего воздействия, диаметр отверстия в радиаторе составил 12 мм. 19 февраля было решено затопить корабль
Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

РКК «Энергия» пришла к предварительному выводу, что грузовой космический корабль «Прогресс МС-21» был поврежден в результате внешнего воздействия, сообщил «Роскосмос». В результате в радиаторе системы терморегулирования корабля появилось отверстие диаметром 12 мм.

«Кроме того, чтобы исключить версию брака при производстве, РКК «Энергия» проанализировала историю замечаний к системе терморегулирования за последние 15 лет», — сообщила госкорпорация. В своем телеграм-канале она опубликовала снимок отверстия в грузовом корабле.

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

В дальнейшем запланированы наземные эксперименты для имитации повреждения.

О проблемах с «Прогрессом МС-21» стало известно 11 февраля, разгерметизация произошла спустя несколько часов после стыковки со станцией «Прогресса МС-22». В «Роскосмосе» сообщили, что отсек изолирован, безопасности экипажа ничто не угрожает и инцидент не повлиял на стыковку и программу пилотируемых полетов. 19 февраля корабль затопили.

Исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев говорил, что разгерметизация «Прогресса МС-21» была похожа на ситуацию с кораблем «Союз МС-22». 15 декабря там произошли разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Температура на «Союзе» выросла до плюс 30 градусов, но в «Роскосмосе» указали, что это не представляет угрозы для экипажа и его не нужно эвакуировать. 18 декабря корпорация сообщила о снижении температуры на корабле до заданных пределов. По данным госкорпорации, причиной разгерметизации стал удар метеороида (небольшое космическое тело, диаметром от 100 мкм до 10 м), который пробил отверстие диаметром меньше 1 мм.

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Роскосмос разгерметизация «Прогресс МС»
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