Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Законопроект о big data увеличит отставание российского бизнеса от иностранного и навредит развитию искусственного интеллекта, считают крупнейшие игроки рынка и рекомендуют отказаться от термина «большие данные» в законодательстве

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ассоциация больших данных, куда входят «МегаФон», «Ростелеком», Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк, Тинькофф Банк, Аналитический центр при правительстве России и пр., предупредила о рисках, связанных с разработанным Минкомсвязью законопроектом о «больших данных». Соответствующий отзыв на документ ассоциация направила в министерство в среду, 19 февраля (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка).

Представитель Минкомсвязи подтвердил получение документа, но от комментариев воздержался.

Что предлагает законопроект Минкомсвязи Министерство опубликовало поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 14 февраля на портале Regulation.gov.ru. Они предусматривают введение понятий «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных». Согласно документу, принципы обработки таких данных, права и обязанности операторов, а также порядок хранения определит правительство. Создать реестр операторов больших данных и контролировать их оборот и обработку должен будет Роскомнадзор.

В своем письме ассоциация указала, что предложенный ведомством законопроект противоречит задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной президентом России Владимиром Путиным осенью прошлого года. В частности, если поправки будут приняты, это усложнит доступ к обезличенным данным, включая собираемые государственными органами и медицинскими организациями.

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».