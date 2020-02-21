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Бизнес нашел в законопроекте Минсвязи дискриминацию российских компаний

Законопроект о big data увеличит отставание российского бизнеса от иностранного и навредит развитию искусственного интеллекта, считают крупнейшие игроки рынка и рекомендуют отказаться от термина «большие данные» в законодательстве
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ассоциация больших данных, куда входят «МегаФон», «Ростелеком», Mail.ru Group, «Яндекс», Сбербанк, Тинькофф Банк, Аналитический центр при правительстве России и пр., предупредила о рисках, связанных с разработанным Минкомсвязью законопроектом о «больших данных». Соответствующий отзыв на документ ассоциация направила в министерство в среду, 19 февраля (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два участника рынка).

Представитель Минкомсвязи подтвердил получение документа, но от комментариев воздержался.

Что предлагает законопроект Минкомсвязи

Министерство опубликовало поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 14 февраля на портале Regulation.gov.ru. Они предусматривают введение понятий «большие данные», «оператор больших данных» и «обработка больших данных». Согласно документу, принципы обработки таких данных, права и обязанности операторов, а также порядок хранения определит правительство. Создать реестр операторов больших данных и контролировать их оборот и обработку должен будет Роскомнадзор.

В своем письме ассоциация указала, что предложенный ведомством законопроект противоречит задачам Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной президентом России Владимиром Путиным осенью прошлого года. В частности, если поправки будут приняты, это усложнит доступ к обезличенным данным, включая собираемые государственными органами и медицинскими организациями.

Смущает участников рынка и то, что законопроект носит рамочный характер, его нормы предстоит уточнять подзаконными актами, что «повлечет риски избыточного регулирования отрасли аналитики больших данных и может стать сдерживающим фактором для развития рынка данных».

Кроме того, законопроект создает неравные правовые условия для отечественных и иностранных обработчиков больших данных, считают участники ассоциации. «Иностранные компании будут продолжать накапливать большие объемы, в том числе пользовательских данных, разрабатывать на их основе инновационные цифровые продукты для реализации на территории России и при этом игнорировать обременительные требования российского законодательства, что с высокой долей вероятности повлечет еще большее технологическое отставание России на мировых цифровых рынках», — говорится в письме.

Ассоциация считает нецелесообразным введение единого термина «большие данные», так как категории обрабатываемой информации постоянно меняются, а сам термин служит своего рода метафорой, что не позволяет дать ему однозначное юридическое определение. Организация предлагает вернуться к работе над законопроектом об обезличенных данных, разработанным под руководством замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова.

Попытки регулирования «больших данных»

  • Вопрос о необходимости регулирования больших данных возник несколько лет назад. В октябре 2018 года в Госдуму депутаты «Единой России» Михаил Романов и Алексей Кобилев внесли проект закона, обязующего интернет-компании уведомлять пользователей, что их данные будут обрабатываться в обезличенном виде. Документ был отправлен на доработку.
  • Летом 2019 года Ассоциация больших данных и Институт развития интернета объявили о создании кодекса этики использования больших данных, писал «Коммерсантъ». Документ должен был стать кодексом саморегулирования и позволить отрасли избежать дополнительных законодательных ограничений. Занимавший на тот момент пост председателя комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин говорил, что считает саморегулирование недостаточной мерой для рынка.
  • В середине сентября 2019 года Минкомсвязь разместила на портале Regulation.gov.ru законопроект, предлагающий ввести понятие «обезличенные данные», писала «Парламентская газета». Обезличенными персональными данными предлагается считать информацию, которая в результате обезличивания не позволит определить, к какому конкретному лицу она относится. Этот законопроект планировали внести в Госдуму до конца 2019 года, говорил ТАСС замглавы Минкомсвязи Олег Пак, но этого до сих пор не произошло.
  • В середине января 2020 года Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию поручил правительству и Госдуме ускорить принятие технологического законодательного пакета. В числе этого пакета были и новые поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые касались больших данных.
Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: большие данные, Минкомсвязь, Big Data, Роскомнадзор
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