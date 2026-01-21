В России официально покажут Олимпийские игры-2026

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о покупке онлайн-кинотеатром Okko прав на показ Олимпийских игр-2026, которые стартуют 6 февраля в Италии. В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году

Онлайн-кинотеатр Okko будет официально и эксклюзивно показывать в России зимние Олимпийские игры-2026, которые пройдут в Италии с 6 по 22 февраля. Об этом РБК сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Информацию подтвердили в пресс-службе Okko. Для видеосервиса это будет первый опыт трансляции Олимпиады в России. Это также первый случай, когда официальную трансляцию будет вести не федеральный телеканал, а онлайн-кинотеатр.

На Okko, по словам Дегтярева, будут доступны церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также все спортивные соревнования, включая финальные этапы. Смотреть трансляции можно будет как в прямом эфире, так и в записи на любом устройстве. «Для российских зрителей это означает простой доступ к главному спортивному событию года и связь с международным спортом, частью которого была и остается наша страна», — отметил Дегтярев.

Руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа в разговоре с РБК уточнил, что на сервисе также будут доступны альтернативные аудиодорожки, хайлайты, новости по Олимпиаде, аналитические обзоры, эксклюзивные программы, интервью и репортажи. Трансляции будут доступны бесплатно.

Okko, как уточнил Манжа, приобрел права на показ Олимпиады в начале 2026 года через посредника — у международного правообладателя, работающего с олимпийским контентом. «По условиям соглашения мы не раскрываем название компании до отдельного публичного анонса со стороны партнера», — обозначил он. Стоимость контракта представитель Okko также не сообщил, но уточняет, что сделка полностью реализована за счет ресурсов компании.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли цензура или редакционная модерация трансляций, Манжа отметил, что видеосервис «будет транслировать официальный международный сигнал без вмешательства в ход соревнований и с учетом законодательной базы России». «Использование флагов, гимнов и иной символики будет соответствовать тем регламентам, которые действуют для конкретных стран и спортсменов на Олимпийских играх 2026 года, а также требованиям законодательства», — добавил он.

На покупку прав на показ Олимпиады были и другие претенденты. Ранее в интервью РБК генпродюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщал, что вещатель направил коммерческое предложение в Международный олимпийский комитет (МОК) по покупке прав на трансляцию Олимпиады. Тогда Тащин отмечал, что при условии участия в Играх российских спортсменов они вызовут интерес у телезрителей. Отвечая на вопрос о том, каковы ключевые параметры, при исполнении которых «Матч ТВ» готов на покупку прав на показ Олимпиады, генпродюсер канала отметил в том числе окончательную стоимость и потенциал окупаемости. В «Матч ТВ» не стали комментировать РБК вопрос по показу Олимпиады.

В последний раз официальная трансляция Олимпиады в России была в 2022 году. В 2023 году пресс-служба МОК сообщила, что Россия и Белоруссия не включены в число европейских вещателей Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год. Медиаправа на территории Европы были переданы Европейскому вещательному союзу и компании Warner Bros. Discovery, представившим совместный тендер. В 2024 году, когда проходили летние Олимпийские игры в Париже, они впервые за 40 лет не были показаны на российском телевидении. Тащин в интервью РБК тогда отмечал, что трансляция оказалась невыгодной как с точки зрения количества зрителей, так и по экономическим причинам.

Как россияне поедут на Олимпиаду в Италии Российские спортсмены смогут выступить на Олимпиаде-2026 только в нейтральном статусе и только в индивидуальных видах спорта. До квалификационных соревнований российских спортсменов допустили федерации ски-альпинизма, конькобежного спорта, санного спорта, лыжных видов спорта и сноуборда, а также бобслея и скелетона. Ожидается, что всего на эту Олимпиаду поедут минимум 13 спортсменов. Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова, а также ски-альпинист Никита Филиппов уже получили официальные приглашения от МОК и подтвердили участие.

Раньше трансляцию Олимпиады вели федеральные телеканалы. Обычно право на показ турниров в России делили между собой три телеканала: «Первый канал», «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и «Матч ТВ» (входит в холдинг «Газпром-Медиа»).

Накопленный охват всех телетрансляций в рамках предыдущих зимних Олимпийских игр, которые состоялись в 2022 году, составил 66,7%, следует из статистики Mediascope по городам России с населением больше 100 тыс. человек и в аудитории старше четырех лет. Самой востребованной у телезрителей тогда стала трансляция церемонии открытия Олимпиады на «России 1»: ее рейтинг составил 8,1%, а доля смотревших от всех тех, у кого на момент показа был включен телевизор, — 37,3%. В топ-3 самых популярных турниров прошлых зимних Игр также вошли женские короткая и произвольная программы по фигурному катанию (рейтинг — 7,1 и 6,7% соответственно, доля — 35,3 и 35,1%).

Накопленный охват телетрансляций Олимпиады 2014 года, которая проходила в Сочи, в крупных городах России превысил 91%, свидетельствуют данные Mediascope. Тогда самым просматриваемым стал хоккейный матч Россия — США, рейтинг которого составил 15,4%, а доля — 43,3%. Второе и третье места по популярности у зрителей заняли турниры по фигурному катанию: женская произвольная программа в командном первенстве (рейтинг — 15,2%, доля — 38,6%) и танцевальная произвольная программа в командном первенстве (рейтинг — 13,4%, доля — 31,3%).

Как Okko развивает спортивное вещание Okko — единственный российский онлайн-кинотеатр, который активно развивает сегмент спортивного контента и покупает эксклюзивные права международного уровня. Сейчас в пакете видеосервиса числятся эксклюзивные права на показ в России клубных турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), чемпионата Германии по футболу (Бундеслиги), футбольные чемпионаты Франции и Бельгии, престижные велотуры «Тур де Франс» и «Вуэльта» и многое другое.