У «Ведомостей» сменился гендиректор

Бывший гендиректор Михаил Нелюбин руководил компанией — издателем газеты около пяти лет. Теперь ее возглавит Игнатий Павлов, работавший в том числе в ВЭБ.РФ

Игнатий Павлов (Фото: пресс-служба «Ведомостей»)

В компании — издателе газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» сменится гендиректор: вместо Михаила Нелюбина им станет Игнатий Павлов, рассказали РБК два источника, близких к изданию. Павлов подтвердил РБК назначение его гендиректором «Ведомостей».

По словам собеседников РБК, пост гендиректора с 1 февраля 2025 года займет Павлов, а Нелюбин, занимавший эту должность с 2019 года, покинет компанию и «сконцентрируется на развитии собственных проектов».

В прошлом Павлов участвовал в реализации информационной политики и медиапроектов в крупных энергетических компаниях, руководил пресс-офисом ВЭБ.РФ и принимал участие в перезапуске издания «Эксперт».

Нелюбин подтвердил РБК, что 31 января — его последний рабочий день в «Ведомостях». Вопросы о причинах такого решения он переадресовал к тем, кто «его принимал». На вопрос, куда переходит Нелюбин, он ответил, что его дальнейшая деятельность будет связана с медиабизнесом.

Нелюбин до прихода в «Ведомости» занимал позиции гендиректора в других СМИ, среди которых Europa Plus TV, РЕН ТВ Урал, «Коммерсантъ-Урал» и др.

100% «Бизнес Ньюс Медиа» владеет АО «Саппорт», где Нелюбин также является гендиректором. Собственник «Саппорт» — Олег Леонов, который стал владельцем «Ведомостей» в 2022 году. Леонов работал замглавреда информационной службы РЕН ТВ и т.д.

До этого собственником «Ведомостей» был на тот момент владелец уральского медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Он выкупил издание у его прежних инвесторов Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура в 2020-м. Сумма сделки составила 160 млн руб.

Еремин объяснял, что решил отказаться от издания «Ведомостей» на фоне «высокорисковой и низкомаржинальной ситуации на рынке СМИ».