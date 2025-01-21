У «Ведомостей» сменился гендиректор
В компании — издателе газеты «Ведомости» «Бизнес Ньюс Медиа» сменится гендиректор: вместо Михаила Нелюбина им станет Игнатий Павлов, рассказали РБК два источника, близких к изданию. Павлов подтвердил РБК назначение его гендиректором «Ведомостей».
По словам собеседников РБК, пост гендиректора с 1 февраля 2025 года займет Павлов, а Нелюбин, занимавший эту должность с 2019 года, покинет компанию и «сконцентрируется на развитии собственных проектов».
В прошлом Павлов участвовал в реализации информационной политики и медиапроектов в крупных энергетических компаниях, руководил пресс-офисом ВЭБ.РФ и принимал участие в перезапуске издания «Эксперт».
Нелюбин подтвердил РБК, что 31 января — его последний рабочий день в «Ведомостях». Вопросы о причинах такого решения он переадресовал к тем, кто «его принимал». На вопрос, куда переходит Нелюбин, он ответил, что его дальнейшая деятельность будет связана с медиабизнесом.
Нелюбин до прихода в «Ведомости» занимал позиции гендиректора в других СМИ, среди которых Europa Plus TV, РЕН ТВ Урал, «Коммерсантъ-Урал» и др.
100% «Бизнес Ньюс Медиа» владеет АО «Саппорт», где Нелюбин также является гендиректором. Собственник «Саппорт» — Олег Леонов, который стал владельцем «Ведомостей» в 2022 году. Леонов работал замглавреда информационной службы РЕН ТВ и т.д.
До этого собственником «Ведомостей» был на тот момент владелец уральского медиахолдинга «ФедералПресс» Иван Еремин. Он выкупил издание у его прежних инвесторов Демьяна Кудрявцева, Владимира Воронова и Мартина Помпадура в 2020-м. Сумма сделки составила 160 млн руб.
Еремин объяснял, что решил отказаться от издания «Ведомостей» на фоне «высокорисковой и низкомаржинальной ситуации на рынке СМИ».
Читайте РБК в Telegram.
Маск ответил на обвинения из-за похожего на фашистское приветствие жеста
Кремль опубликовал кадры видеоконференции Путина и Си Цзиньпина
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю
Как визит в Россию довел словацкого премьера до вотума недоверия
Власти понизили план по инвестициям на фоне высокой ставки
Платежная нагрузка на россиян по кредитам и займам выросла до рекордных значений
Какой завтрак принесет максимум пользы и не разочарует по вкусу. Советы диетологов
Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду
Топ-10 самых подешевевших автомобилей с пробегом в 2024 году
В центре Санкт-Петербурга начали снос знаменитых ларьков. Видео
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов