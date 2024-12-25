Против главреда «Медиазоны» Смирнова возбудили уголовное дело

«Медиазону» внесли в список СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года, тогда же иноагентом признали Смирнова. По данным «РИА Новости», против журналиста возбудили дело за отказ от исполнения обязанностей иноагента

Сергей Смирнов (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов (и СМИ, и журналист признаны иноагентами) стал фигурантом уголовного дела по статье о неисполнении обязанностей иностранного агента, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В отношении Сергея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказал собеседник агентства.

В 2024 году суд оштрафовал Смирнова по протоколу о нарушении порядка деятельности иностранного агента в четвертый раз за полтора года. Также его штрафовали как должностное лицо за отсутствие маркировки в материалах «Медиазоны».

Максимальное наказание по ст. 330.1 составляет от двух до пяти лет лишения свободы. Уголовная ответственность по первым двум частям наступает после привлечения к административной ответственности.

«Медиазону» внесли в список СМИ-иноагентов в сентябре 2021 года. Тогда же иноагентом признали Смирнова. Спустя несколько месяцев он подал иск с требованием признать его включение в реестр незаконным. Журналист подчеркивал, что такой статус ущемляет его права, является вторжением в журналистскую деятельность и частную жизнь. Однако летом 2022 года Мосгорсуд отклонил его жалобу.