Во Франции заблокировали счет RT France

Банковский счет телеканала RT France заблокировали во Франции по требованию Министерства экономики и финансов страны, сообщает газета Le Monde.

Решение приняли в рамках девятого пакета антироссийских ограничений Евросоюза, введенного в декабре прошлого года. Под блокирующие санкции попали ВГТРК, «Национальная медиа группа» и АНО «ТВ-новости» — управляющая компания RT. Ограничения распространились и на французское отделение телеканала.

Президент и главный редактор RT France Ксения Федорова получила сообщение из банка, в котором говорилось о заморозке всех средств, находящихся на счету телеканала, пишет Le Monde со ссылкой на внутреннее письмо компании. Федорова заявила, что каналу становится «невозможно» «продолжать деятельность на тех же условиях, что и раньше». Информацию о заморозке счета подтвердили газете неназванный представитель RT France и Минэкономики Франции.

В начале марта прошлого года Федорова сообщала о блокировке личных зарплатных счетов нескольких сотрудников телеканала. «Это самая настоящая дискриминация по национальному признаку. Франция пробивает очередное дно», — написала она в своем телеграм-канале.

Незадолго до этого власти ЕС решили запретить вещание Russia Today, а также заблокировать работу Sputnik и их «дочек», в том числе RT France. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что эти СМИ представляют собой «кремлевскую медиамашину» и запрет позволит прекратить распространение «токсичной и вредоносной дезинформации» этими медиа в Европе.