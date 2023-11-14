«Коммерсантъ» узнал детали идеи «приземлить» зарубежные онлайн-игры

В России предложили обязать разработчиков зарубежных онлайн-игр переносить в страну серверную инфраструктуру и платить сбор. Однако вице-премьер Чернышов счел инициативу «сырой» и поручил доработать, пишет «Коммерсантъ»

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Правительство России начало обсуждать реализацию инициативы переноса серверов зарубежных разработчиков онлайн-игр в Россию, а также создания регулятора для них. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника на рынке.

9 ноября прошла закрытая встреча представителей Минцифры, Роскомнадзора, ФНС, Минэкономики и представителей игровых компаний 1С, Lesta Games, VK Play и Организации развития видеоигровой индустрии (РВИ).

Инициатива о «приземлении» зарубежных онлайн-игр в России поступила от главы исполнительного комитета Федерации бокса Умара Кремлева 19 октября на заседании Совета по развитию спорта. Он также говорил о создании единого регулятора, чтобы онлайн-игры можно было блокировать. Идею поддержал президент России Владимир Путин. «Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас, тем более в таком негативном ключе… Зачем мы это разрешаем?» — отметил он.

«Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ) начал готовить проект закона, в соответствии с которым разработчики будут обязаны открывать представительства в России, переносить серверную инфраструктуру и платить сбор.

На встрече обсуждались предложения Кремлева и возможности их реализации. Тем не менее, по словам собеседника издания, вице-премьер Дмитрий Чернышенко счел идеи сырыми и поручил доработать. Законопроект ЕРАИ участникам встречи не показали.

Еще один источник рассказал, что при Минцифры организуют рабочую группу, в которую войдут представители российских разработчиков видеоигр. Она должна будет сформулировать ключевые отраслевые определения и прописать различия между онлайн-казино и играми.

Главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кирилл Ляхманов счел невозможным на практике «приземлить» разработчиков видеоигр, так как сейчас нет инструментов, которые могут отслеживать исполнение инициативы.

«За два года почти все научились пользоваться VPN и находить способы оплаты зарубежного контента, поэтому блокировка, скорее всего, никак не повлияет на доступность площадок для россиян», — добавил он.

В июле Путин отмечал, что видеоигры должны воспитывать «общечеловеческие ценности», а также патриотизм, но «основательный», а «не квасной». Игры должны быть, по его мнению, на «стыке искусства и воспитания».