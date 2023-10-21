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Минцифры займется переносом серверов иностранных игр в Россию

Шадаев: Минцифры проработает поручение Путина по локализации игровых серверов
Путин согласился с идеей обязать разработчиков игр размещать сервера в России. Автор идеи указывал, что так можно будет при желании «блокировать игры», так как некоторые из них «пропагандируют очень антигосударственные ценности»
Максут Шадаев
Максут Шадаев (Фото: Сергей Пятаков / ТАСС)

Минцифры проработает предложение локализовать серверы для видеоигр на российской территории, заявил министр Максут Шадаев на площадке «Битвы роботов».

«Поручение президента получили, сейчас будем работать над ним», — сказал он, отметив, что некоторые российские разработчики уже разместили свои серверы в России.

Путин поддержал инициативу, которую накануне ему предложил глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Он пожаловался на отсутствие регулятора «интернет-игр». По его сведениям, такие игры сейчас разрабатывают четыре компании в США и еще одна в Канаде, их оборот — около $5 млрд, деньги «выводятся через зону.com за границу». Он призвал включить «интернет-игры» в регулятор, «чтобы мы могли блокировать и те игры, которые могут зайти на территорию России, чтобы все было в зоне.ru» — переместив серверы, офис разработчика и ПО на российскую территорию.

«Но самое интересное: все эти интернет-игры — например, стрелялки, еще что-то, — они все пропагандируют очень антигосударственные ценности: российское там все плохое. Например, одна из игр есть, где стреляешь, если ты убьешь русского, получаешь баллы, и это в интернете работает», — рассказал Кремлев.

Путин согласился с его позицией. «В чем проблема? Почему это не сделать? Действительно, сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывают-то на нас, тем более в таком негативном ключе для нас. Зачем мы это разрешаем?», — ответил президент.

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В октябре компания Wargaming, разрабатывающая игры World of Tanks, World of Warplanes и World of Warships, объявила сбор средств для Украины. В шести играх компании появились специальные наборы с контентом по украинской тематике, все полученные деньги разработчики пообещали направить на покупку машин скорой помощи. Компанию была основана белорусским предпринимателем Виктором Кислым, в прошлом апреле она покинула Россию и Белоруссию. Ее игровой бизнес в обеих странах был передан российской компании Lesta Games. Последняя переименовала игры в «Мир танков» и «Мир кораблей». 

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Максут Шадаев Минцифры видеоигры сервера
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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