Борисов рассказал о запасном варианте для российских космонавтов на МКС

Экипаж сообщил о разгерметизации на «Союзе МС-22» 15 декабря. Борисов указывал, что отверстие, предположительно, из-за микрометеороида, составляет 0,8 мм. По его словам, если проблема не будет устранена, экипаж могут эвакуировать

Юрий Борисов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Роскосмос» рассматривает эвакуацию российских космонавтов с МКС в качестве запасного варианта, если повреждения на «Союзе МС-22» не будут устранены. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава госкорпорации Юрий Борисов.

По его словам, специалисты делают все возможное для их безопасного и штатного завершения полета, однако «Союз МС-23» может быть готов к полету уже 19 февраля.

«Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль «Союз МС-23», который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж», — сказал он.

Борисов добавил, что при таком сценарии после эвакуации космонавтов поврежденный «Союз МС-22» также будет возвращен на Землю в беспилотном режиме.

В экипаж корабля «Союз МС-22» входят космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.

Экипаж «Союза МС-22» 15 декабря доложил о повреждении внешней обшивки и падении давления в системе охлаждения. В «Роскосмосе» заявили, что осмотр корабля подтвердил утечку охлаждающей жидкости, после чего были прерваны плановые работы по внекорабельной деятельности.

Позже в «Роскосмосе» сообщили, что, по предварительной информации, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор на приборно-агрегатном отсеке корабля. Борисов говорил, что размер отверстия составляет 0,8 мм.

После повреждения температура в жилом отсеке корабля «Союз МС-22» была на уровне +30 °С, для поддержания комфортной температуры в жилом объеме «Союза МС-22» используется подача с помощью воздуховодов и вентиляторов охлажденного воздуха с российского сегмента МКС, указали в «Роскосмосе».

19 декабря в госкорпорации сообщили, что необходимости в эвакуации космонавтов в настоящее время нет. «Превышение температурного режима в корабле «Союз МС-22» допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле», — подчеркнули в госкорпорации.