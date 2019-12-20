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Главный продавец телерекламы в России назвал недостатки современного ТВ
Перед ТВ стоит задача стать интерактивным, чтобы рекламодатель мог донести свое сообщение до единственного нужного ему потребителя, рассказал в интервью РБК гендиректор Национального рекламного альянса Алексей Толстоган
Алексей Толстоган (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Телевидение сегодня является самым охватным медиа, причем именно оно запускает продажи товаров, рассказал в интервью РБК Алексей Толстоган, гендиректор Национального рекламного альянса — компании, которая учреждена вещателями и продает рекламу практически на всем российском ТВ. Толстоган признал, что сейчас ТВ не хватает одной важной компетенции, которая уже есть в digital, — адресовать рекламное сообщение конкретному потребителю.

«Я лично очень бы хотел привлечь на ТВ бюджет Maserati. У него и ролик наверняка красивый есть, как у всякого уважающего себя бренда, — привел пример Толстоган. — Но я прекрасно понимаю, что, сколько бы я ни рассказывал его менеджерам об акселераторе конверсии и всем остальном, они скажут: «Мы продаем в России всего 20 машин в год, и рекламировать их на ТВ — это все равно что стрелять из пушки по воробьям». Когда мы сможем им предложить достучаться через ТВ до их потребителя, который, увидев ролик, совершит покупку Maserati, это будет победа».

ТВ уже пытается стать интерактивным, уверяет гендиректор Национального рекламного альянса. В частности, сейчас в эфире идет реклама «Почты России» и в роликах использованы впервые QR-коды. «Я сам несколько раз бежал к телевизору, чтобы проверить, можно ли что-то отсканировать. Можно», — отметил Толстоган.

В компании утверждают, что в 2020 году будут активно заниматься HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) — технологией, которая объединяет ТВ и интернет на одном экране. Тесты уже идут, заверил Толстоган.

В 2019 году рекламные доходы телеканалов впервые снизились после кризисного 2015 года: по итогам девяти месяцев они упали, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, на 7%, до 191–121 млрд руб., тогда как доходы интернет-площадок выросли на 21%, до 169–171 млрд руб.

В 2020 году телерекламный сегмент покажет положительную динамику, уверен Толстоган, но конкретные цифры он не озвучил.

Рекламные агентства этой осенью прогнозировали, что в 2020 году расходы на телерекламу могут увеличиться по сравнению с 2019 годом: по версии российского офиса Dentsu Aegis Network — на 1%, по версии Zenith — на 2%, GroupM — на 3,5%.

Авторы: Сергей Соболев, Ирина Парфентьева
Теги: тв, реклама
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