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Роскомнадзору предложили провести перепись всех сим-карт в стране
Депутат Госдумы предложил Роскомнадзору провести перепись абонентов сотовой связи и создать единую базу всех сим-карт. Предполагается, что ее развитие частично оплатят операторы связи, но они к таким тратам не готовы
Борис Чернышов (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

В России надо провести инвентаризацию всех действующих сим-карт и запустить федеральную платформу-агрегатор для верификации сведений о количестве сим-карт, зарегистрированных на конкретного гражданина или компанию. Такое предложение описано в письме депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова главе Роскомнадзора Александру Жарову. Копия послания есть у РБК, Чернышов подтвердил ее подлинность.

Необходимость нового регулирования депутат объясняет тем, что, несмотря на борьбу с рынком серых сим-карт, их распространение на территории России вызывает серьезные опасения. Злоумышленники часто оформляют сим-карты на добросовестных абонентов, о чем последние не знают. «Любое законопослушное лицо сегодня может стать фигурантом серьезного уголовного дела в случае использования его персональных данных в криминальной среде», — пишет депутат.

Представитель Роскомнадзора сообщил, что служба ответит на письмо в установленном порядке.

Как инициатива отразится на сотовых компаниях и их клиентах, разбирался РБК.

Как проверить сим-карты

Борис Чернышов попросил ведомство рассмотреть три инициативы, направленные на сокращение количества серых сим-карт:

  • запустить федеральную платформу-агрегатор для физлиц и компаний, чтобы верифицировать сведения о количестве зарегистрированных карт; депутат напомнил, что подобный сервис есть в Казахстане, что позволяет гражданину по ИНН увидеть все зарегистрированные на его имя номера;
  • провести всероссийскую инвентаризацию выданных и действующих карт, чтобы выявить недействительные номера;
  • усилить противодействие криминальному обороту серых сим-карт в даркнете.

Каким образом будет проводиться инвентаризация и как можно усилить противодействие обороту серых сим-карт, в письме не пояснено. Как рассказал РБК сам Чернышов, в обсуждении и реализации инициативы должны принять участие операторы связи. «Совместно с законодателями и органами исполнительной власти они должны выработать общие правила контроля за тем, как регистрируются и работают в сети их абоненты. И на основе этих правил можно будет проработать механизм инвентаризации сим-карт и после этого проработать вопрос создания единой платформы», — пояснил депутат.

Чернышов предполагает, что создание платформы и проведение инвентаризации должно быть реализовано в форме государственно-частного партнерства. «Это должно быть совместное движение как государства, так и бизнеса, ведь операторы получат более полное представление о том, кто является их абонентами», — пояснил депутат.

По данным Роскомнадзора, за 11 месяцев 2019 года было изъято более 54 тыс. серых сим-карт. Годом ранее за аналогичный период было изъято более 77,3 тыс. таких карт. В большинстве случаев нарушения были связаны с продажей сим-карт без заключения договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг от имени оператора связи неуполномоченным лицом.

Фото: David Paul Morris / Bloomberg

Какие ограничения уже существуют

С 1 января 2014 года в России действует запрет продавать сим-карты без предъявления покупателем паспорта, а также требование вносить персональные данные в договор. Однако в конце 2014 года Николай Никифоров, тогда глава Минкомсвязи, признал, что этот запрет постоянно нарушается. После теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, когда террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов, законодатели решили ужесточить требования. С 1 июня 2018 года операторов и их посредников обязали проверять достоверность сведений и личность абонента, а компании, использующие корпоративные тарифы, — предоставлять операторам информацию о пользователях. Продавец должен проверить фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Для этого он должен либо пригласить абонента лично посетить офис, либо прислать необходимые документы, подтвержденные электронной подписью. Также оператор может подключиться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или порталу госуслуг и проверить информацию о человеке дистанционно. Проверить новых абонентов нужно в течение 15 дней с момента заключения договора. Если данные подтвердить не удалось, оператор обязан отключить пользователя от своих услуг.

Операторы не раскрывают, какая доля их абонентской базы приходится на серые сим-карты. Они стараются стимулировать «непроверенных» абонентов подтвердить информацию о себе. Например, в апреле этого года «МегаФон» предложил абонентам кешбэк за визит в свои салоны связи для подтверждения паспортных данных.

Нужна ли новая база

Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков сообщил, что об инициативе в ведомстве пока не знают. «Идеи ужесточения контроля над распространением сим-карт уже были, но подверглись критике и исчезли из повестки», — заметил он. Обсуждалось ли ранее создание единой платформы, где гражданин может проверить информацию о зарегистрированных на него номерах, представитель Минкомсвязи не уточнил.

Собеседник РБК, близкий к одному из операторов связи, сообщил, что подобная инициатива потребует от операторов колоссальных затрат, причем как финансовых, так и физических: в среднем у операторов более 50 млн абонентов, а с учетом развития интернета вещей (IoT) это количество увеличится до 100 млн. А верификация каждой сим-карты на платформе, скорее всего, будет платной услугой, то есть проверка всех абонентов может стоить десятки миллиардов рублей. «Для всех операторов это колоссальные деньги, которых у участников рынка просто нет. Если государство готово взять эти траты на себя, операторы готовы поддержать, но инвестировать в подобную платформу участники рынка не готовы», — констатировал он.

Представитель «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сказала, что операторы заинтересованы в искоренении серых сим-карт, поскольку их хождение осложняет взаимодействие с реальными абонентами. «Мы принимаем ряд мер для борьбы с этим явлением, в первую очередь через изменение наших договоров с дилерами, где предусмотрены штрафные санкции за факт выявления серых сим-карт», — отметила она. По ее мнению, создание федеральной платформы потребует инвестиций, не предусмотренных бюджетом оператора.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала, что для их компании проблема незаконных продаж контрактов остро не стоит. Компания выработала систему строгих и регулярных проверок собственных монобрендовых салонов и применяет серьезные штрафные санкции к недобросовестным дилерам, которые нарушают правила оформления и продажи сим-карт.

Руководитель по взаимодействию с исполнительной властью «МегаФона» Никита Данилов считает, что отраслевое законодательство уже содержит достаточные механизмы борьбы с серыми сим-картами: контроль за недобросовестными действиями дилеров сейчас осуществляют как операторы связи с помощью внутренних проверок и штрафов, так и Роскомнадзор в рамках административных производств. «Еще одна информационная система создаст дополнительную нагрузку на операторов и усложнит процесс заключения договоров с абонентами», — предупредил Данилов. По его мнению, скорее требуется улучшить уже действующие механизмы, в частности увеличить пропускную способность системы межведомственного электронного взаимодействия, чтобы обрабатывать большее количество запросов от операторов.

Представитель МТС не ответил на вопросы РБК.

В марте этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании другой базы с данными владельцев сим-карт, с помощью которой финансовые организации смогут проверять сведения об этих лицах. Через единую систему они смогут запрашивать у операторов необходимую им информацию. Подобный механизм, как рассчитывают авторы инициативы, поможет бороться с использованием незаконно купленных сим-карт, а также защитит абонентов, купивших «токсичные» сим-карты, например те, за которыми числится непогашенный кредит. Однако позже операторы написали письмо главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, в котором предупредили, что создание единой системы может привести к утечке данных миллионов абонентов и негативно скажется на телеком-бизнесе. Дата второго чтения пока не назначена.

Автор: Александра Посыпкина
Теги: «большая четверка», операторы связи, сим-карты, персональные данные
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