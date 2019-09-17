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Операторы предупредили об утечках при передаче банкам данных об абонентах
Утечками, нарушением закона «о персональных данных» и убытками может обернуться инициатива по созданию единой системы обмена информацией между банками и операторами связи. Об этом «большая тройка» предупредила Госдуму
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Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Создание единой системы, с помощью которой финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт, может привести к утечке данных миллионов абонентов и негативно скажется на бизнесе операторов связи. О таких рисках «большая тройка» операторов предупредила в коллективном письме главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (копия есть у РБК, свое участие в работе над письмом подтвердили представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома»).

Создание такой системы предусмотрено поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые в июле 2018 года были внесены в Госдуму, а в марте 2019-го приняты в первом чтении. Второе чтение документа запланировано на октябрь, сообщил РБК Анатолий Аксаков. Письмо «тройки» он пока не видел. В тоже время Аксаков отметил, что «если аргументы операторов будут достаточными, то их учтут».

О чем предупредили операторы

Согласно законопроекту, кредитные организации, госорганы и некоторые компании по согласованию с ЦБ смогут сверять информацию, которую предоставляют о себе их клиенты, с теми данными, которые есть у операторов связи. Операторы должны подключиться к единой системе, через которую банки смогут запрашивать необходимую им информацию. Подобный механизм, как рассчитывают авторы инициативы, поможет бороться с использованием незаконно купленных сим-карт, а также защитит абонентов, купивших «токсичные» сим-карты (за бывшими владельцами которых числятся долги по кредитам).

Операторы связи в своем письме указали, что поддерживают идею борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, но предлагаемый депутатами механизм несет «ряд существенных рисков»:

  • Поправки не содержат требований к информационной безопасности данных, передаваемых через единую систему, что «может повлечь утечку данных о нескольких десятках миллионов абонентов».
  • Инициатива заставит операторов нарушать закон «о персональных данных», который не допускает обработку данных, если это не соответствует изначально заявленным целям. Оператор обрабатывает сведения об абонентах для оказания услуг связи, а не для обмена информацией с кредитными организациями.
  • Сроки вступления закона в силу необходимо перенести на полтора года — столько времени потребуется на внедрение единой системы, разработку нормативной базы для ее работы, тестирование на сетях операторов и доработку всех недостатков, считают в МТС, «МегаФоне» и «ВымпелКоме». В текущей версии основные положения закона должны вступить в силу в течение 180 дней после его официального опубликования.
  • Поправки предполагают, что правительство будет устанавливать максимально допустимый тариф за обмен сведениями в единой информационной системе. «Фактически вводится государственное регулирование тарифов на соответствующую услугу», — пишут авторы письма. Однако введение госрегулирования цен на услуги компаний, работающих в условиях конкуренции, не соответствует рыночным принципам и негативно влияет на инвестиционный потенциал всей отрасли, опасаются операторы. Они ссылаются на официальный отзыв правительства на законопроект, в котором указывалось, что госрегулирование тарифов возможно только в отношении субъектов естественных монополий, к которым мобильные операторы не относятся.

По словам двух собеседников РБК на телеком-рынке, сейчас каждый оператор самостоятельно устанавливает свой тариф на услуги, которые предоставляет банкам. «Операторы справедливо опасаются, что тот тариф, который предложит государство, будет значительно ниже, что отразится на выручке», — отметил один из собеседников РБК. О каких суммах идет речь, он не уточнил.

«Законопроект устанавливает чрезвычайно негативный прецедент, распространяя госрегулирование тарифов на коммерческие услуги компаний, не являющихся естественными монополиями», — сообщил представитель «МегаФона». По словам Алексея Меркутова, представителя МТС, совещаний по доработке законопроекта не проводилось. «Наши замечания на текущий момент не учтены», — добавил он. Представитель «ВымпелКома» подтвердил опасения, высказанные в письме.

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Чернышова
Теги: правительство, операторы связи, банки, Центробанк
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