Операторы предупредили об утечках при передаче банкам данных об абонентах

Утечками, нарушением закона «о персональных данных» и убытками может обернуться инициатива по созданию единой системы обмена информацией между банками и операторами связи. Об этом «большая тройка» предупредила Госдуму

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Создание единой системы, с помощью которой финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт, может привести к утечке данных миллионов абонентов и негативно скажется на бизнесе операторов связи. О таких рисках «большая тройка» операторов предупредила в коллективном письме главу комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (копия есть у РБК, свое участие в работе над письмом подтвердили представители МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома»).

Создание такой системы предусмотрено поправками в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», которые в июле 2018 года были внесены в Госдуму, а в марте 2019-го приняты в первом чтении. Второе чтение документа запланировано на октябрь, сообщил РБК Анатолий Аксаков. Письмо «тройки» он пока не видел. В тоже время Аксаков отметил, что «если аргументы операторов будут достаточными, то их учтут».

О чем предупредили операторы

Согласно законопроекту, кредитные организации, госорганы и некоторые компании по согласованию с ЦБ смогут сверять информацию, которую предоставляют о себе их клиенты, с теми данными, которые есть у операторов связи. Операторы должны подключиться к единой системе, через которую банки смогут запрашивать необходимую им информацию. Подобный механизм, как рассчитывают авторы инициативы, поможет бороться с использованием незаконно купленных сим-карт, а также защитит абонентов, купивших «токсичные» сим-карты (за бывшими владельцами которых числятся долги по кредитам).

Операторы связи в своем письме указали, что поддерживают идею борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, но предлагаемый депутатами механизм несет «ряд существенных рисков»: