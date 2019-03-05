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Госдума поддержала создание базы данных для банков о владельцах сим-карт
Депутаты поддержали создание системы, которая будет передавать банкам сведения о владельцах сим-карт. К инициативе много претензий, в том числе от правительства и операторов связи. Законопроект обещают исправить ко второму чтению
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы, с помощью которой банки и другие финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт — физических лицах, ИП и юрлицах. ​Законопроект позволит бороться с теми, кто получает услуги у финансовых организаций, используя сим-карты, купленные незаконным путем. Документ критикуют в правительстве и Минкомсвязи и требуют ко второму чтению внести поправки.

Что предлагают депутаты

  • Доступ к единой информационной системе, позволяющей проверять сведения о владельцах сим-карт, получат Банк России, банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации, а также госорганы и компании, которые будут определены правительством и согласованы с ЦБ.
  • Финансовые организации смогут сверять предоставляемые клиентом данные со сведениями, которые он передал оператору связи (указал в своем абонентском договоре). Операторы связи будут по запросу через информационную систему предоставлять подтверждение достоверности сведений, которые клиент передал банку. Это номер телефона, ФИО, номер паспорта. Кроме того, финорганизации смогут запрашивать подтверждение сведений о том, когда человек менял сим-карту, номер телефона, отказывался от услуг конкретного оператора, подключал переадресацию звонков или текстовых сообщений, и, наконец, дату смены телефона.
  • Предполагается, что данные о владельцах сим-карт не будут храниться в этой информационной системе. Она будет представлять собой шлюз, как описывают это депутаты, для передачи запросов от пользователей системы операторам связи. Все сообщения в этом шлюзе будут зашифрованы.
  • Операторов связи обяжут присоединить собственные информационные системы к новой базе. Согласия самих абонентов на передачу их данных не потребуется, так как через систему сведения будут только проверяться.
  • Создатель базы будет выбран правительством, на эту роль не смогут претендовать операторы связи или аффилированные с ними компании. Эта структура должна будет поддерживать ее работу и гарантировать защиту информации.
  • Подрядчик еще не определен, но система обмена данными абонентов уже разработана — программное обеспечение создали специалисты ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» при Минкомсвязи. «ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» <...> такую платформу практически создал и протестировал с рядом организаций, она довольно эффективно работает, поэтому вполне потом может быть привлечена правительством для того, чтобы использовать ее на территории нашей страны», — говорил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.

Зачем это нужно

Проблема с использованием незаконно купленных сим-карт масштабна, пишут депутаты в пояснительной записке. Они, в частности, ссылаются на статистику Роскомнадзора, согласно которой только в июле во время одной из проверок совместно с полицией было изъято более 20,7 тыс. сим-карт, предназначавшихся для незаконной продажи.

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Используя незаконно купленные сим-карты, люди обходят ограничения, установленные законом «О противодействии легализации доходов и финансирования терроризма...» (115-ФЗ). Например, при оформлении небольших денежных переводов проводится упрощенная идентификация клиентов, для которой используется подтверждение по номеру мобильника. Смысл такой проверки отпадает, если используется номер, который был куплен без паспорта.

Еще депутаты ссылаются на жалобы людей, которые получают смс с требованиями об уплате задолженности за неизвестное им третье лицо. С такими проблемами сталкиваются граждане, купившие у операторов «токсичные» сим-карты, которыми до этого пользовались другие абоненты.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Кто и почему критикует законопроект

Предложения депутатов раскритиковали в правительстве. В своем отзыве оно указало, что пока что из документа невозможно определить:

  • какого типа будет система — государственная или иная;
  • источники финансирования ее создания и эксплуатации;
  • критерии выбора правительством оператора и порядок оформления отношений с ним.

В законопроекте также не прописано, будут ли личные данные пользователей храниться в системе (это указано только в пояснительной записке). А положения закона, которые регулируют передачу данных физлиц без их согласия и использование предоставленной операторами информации о владельцах сим-карт, нужно соотнести с нормами закона «О персональных данных» и 115-ФЗ, отмечено в отзыве правительства.

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Еще одна норма документа не соответствует действующему законодательству. Депутаты предлагают правительству и ЦБ определить тарифы за обмен сведениями в единой информационной системе. Но государственное регулирование тарифов возможно только для субъектов естественных монополий, к которым операторы связи не относятся, заметили в кабмине.

Законопроект критиковали и в Минкомсвязи, писал «Интерфакс» со ссылкой на отзыв ведомства. В ведомстве отмечали, что передача данных об абоненте без его согласия противоречит закону «О персональных данных», а некоторые пункты документа дублируют закон «О связи».

Счетная палата в своем отзыве указала, что предполагается создать федеральную информационную систему, для чего могут потребоваться дополнительные ассигнования из бюджета. В законе о бюджете на 2019-й​ и плановый период 2020 и 2021 годов не запланировано трат на создание такой системы, замечают в СП.

Несмотря на все замечания, правительство поддержало принятие законопроекта при условии, что его доработают ко второму чтению. В заключении комитета по финансовому рынку есть предложения изменить ряд положений. Например, депутаты соглашаются, что нужно детализировать порядок направления запросов в единую информационную систему, а ​перечень сведений, которые можно будет сверять с данными операторов связи, придется уточнить.

Что говорят сотовые операторы

Крупнейшие российские операторы связи не видят большой необходимости в принятии законопроекта. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала РБК, что законопроект о создании единой системы проверки сведений «предполагает неоправданно избыточное регулирование». «В настоящее время информационный обмен успешно осуществляется в рамках рыночных соглашений в полном соответствии с действующим законодательством», — заметил представитель «МегаФона» Дмитрий Лукьянчиков.

В МТС поддерживают замечания к нынешней версии законопроекта, но документ следует доработать, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. «На наш взгляд, необходим компромисс при учете интересов всех сторон, которые могли бы на принципах добровольности прибегать как к услугам единой системы, так и заключать двусторонние соглашения», — пояснил он.

В «ВымпелКоме» считают, что операторы связи и банки должны иметь возможность самостоятельно определять варианты взаимодействия друг с другом. «Создание единой системы не является необходимым и может привести к монополизации», — сказал РБК руководитель по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти «ВымпелКома» Виталий Недыхалов.

Авторы: Павел Казарновский, Анна Балашова
Теги: Госдума, операторы связи, сим-карты
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