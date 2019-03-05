Госдума поддержала создание базы данных для банков о владельцах сим-карт

Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий создание единой информационной системы, с помощью которой банки и другие финансовые организации смогут проверять сведения о владельцах сим-карт — физических лицах, ИП и юрлицах. Законопроект позволит бороться с теми, кто получает услуги у финансовых организаций, используя сим-карты, купленные незаконным путем. Документ критикуют в правительстве и Минкомсвязи и требуют ко второму чтению внести поправки.
Что предлагают депутаты
- Доступ к единой информационной системе, позволяющей проверять сведения о владельцах сим-карт, получат Банк России, банки, операторы платежных систем, некредитные финансовые организации, а также госорганы и компании, которые будут определены правительством и согласованы с ЦБ.
- Финансовые организации смогут сверять предоставляемые клиентом данные со сведениями, которые он передал оператору связи (указал в своем абонентском договоре). Операторы связи будут по запросу через информационную систему предоставлять подтверждение достоверности сведений, которые клиент передал банку. Это номер телефона, ФИО, номер паспорта. Кроме того, финорганизации смогут запрашивать подтверждение сведений о том, когда человек менял сим-карту, номер телефона, отказывался от услуг конкретного оператора, подключал переадресацию звонков или текстовых сообщений, и, наконец, дату смены телефона.
- Предполагается, что данные о владельцах сим-карт не будут храниться в этой информационной системе. Она будет представлять собой шлюз, как описывают это депутаты, для передачи запросов от пользователей системы операторам связи. Все сообщения в этом шлюзе будут зашифрованы.
- Операторов связи обяжут присоединить собственные информационные системы к новой базе. Согласия самих абонентов на передачу их данных не потребуется, так как через систему сведения будут только проверяться.
- Создатель базы будет выбран правительством, на эту роль не смогут претендовать операторы связи или аффилированные с ними компании. Эта структура должна будет поддерживать ее работу и гарантировать защиту информации.
- Подрядчик еще не определен, но система обмена данными абонентов уже разработана — программное обеспечение создали специалисты ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» при Минкомсвязи. «ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт связи» <...> такую платформу практически создал и протестировал с рядом организаций, она довольно эффективно работает, поэтому вполне потом может быть привлечена правительством для того, чтобы использовать ее на территории нашей страны», — говорил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков.
Зачем это нужно
Проблема с использованием незаконно купленных сим-карт масштабна, пишут депутаты в пояснительной записке. Они, в частности, ссылаются на статистику Роскомнадзора, согласно которой только в июле во время одной из проверок совместно с полицией было изъято более 20,7 тыс. сим-карт, предназначавшихся для незаконной продажи.