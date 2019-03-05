Госдума поддержала создание базы данных для банков о владельцах сим-карт

Используя незаконно купленные сим-карты, люди обходят ограничения, установленные законом «О противодействии легализации доходов и финансирования терроризма...» (115-ФЗ). Например, при оформлении небольших денежных переводов проводится упрощенная идентификация клиентов, для которой используется подтверждение по номеру мобильника. Смысл такой проверки отпадает, если используется номер, который был куплен без паспорта.

Еще депутаты ссылаются на жалобы людей, которые получают смс с требованиями об уплате задолженности за неизвестное им третье лицо. С такими проблемами сталкиваются граждане, купившие у операторов «токсичные» сим-карты, которыми до этого пользовались другие абоненты.

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Кто и почему критикует законопроект

Предложения депутатов раскритиковали в правительстве. В своем отзыве оно указало, что пока что из документа невозможно определить:

какого типа будет система — государственная или иная;

источники финансирования ее создания и эксплуатации;

критерии выбора правительством оператора и порядок оформления отношений с ним.

В законопроекте также не прописано, будут ли личные данные пользователей храниться в системе (это указано только в пояснительной записке). А положения закона, которые регулируют передачу данных физлиц без их согласия и использование предоставленной операторами информации о владельцах сим-карт, нужно соотнести с нормами закона «О персональных данных» и 115-ФЗ, отмечено в отзыве правительства.

Еще одна норма документа не соответствует действующему законодательству. Депутаты предлагают правительству и ЦБ определить тарифы за обмен сведениями в единой информационной системе. Но государственное регулирование тарифов возможно только для субъектов естественных монополий, к которым операторы связи не относятся, заметили в кабмине.

Законопроект критиковали и в Минкомсвязи, писал «Интерфакс» со ссылкой на отзыв ведомства. В ведомстве отмечали, что передача данных об абоненте без его согласия противоречит закону «О персональных данных», а некоторые пункты документа дублируют закон «О связи».

Счетная палата в своем отзыве указала, что предполагается создать федеральную информационную систему, для чего могут потребоваться дополнительные ассигнования из бюджета. В законе о бюджете на 2019-й​ и плановый период 2020 и 2021 годов не запланировано трат на создание такой системы, замечают в СП.

Несмотря на все замечания, правительство поддержало принятие законопроекта при условии, что его доработают ко второму чтению. В заключении комитета по финансовому рынку есть предложения изменить ряд положений. Например, депутаты соглашаются, что нужно детализировать порядок направления запросов в единую информационную систему, а ​перечень сведений, которые можно будет сверять с данными операторов связи, придется уточнить.

Что говорят сотовые операторы

Крупнейшие российские операторы связи не видят большой необходимости в принятии законопроекта. Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина сказала РБК, что законопроект о создании единой системы проверки сведений «предполагает неоправданно избыточное регулирование». «В настоящее время информационный обмен успешно осуществляется в рамках рыночных соглашений в полном соответствии с действующим законодательством», — заметил представитель «МегаФона» Дмитрий Лукьянчиков.

В МТС поддерживают замечания к нынешней версии законопроекта, но документ следует доработать, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. «На наш взгляд, необходим компромисс при учете интересов всех сторон, которые могли бы на принципах добровольности прибегать как к услугам единой системы, так и заключать двусторонние соглашения», — пояснил он.

В «ВымпелКоме» считают, что операторы связи и банки должны иметь возможность самостоятельно определять варианты взаимодействия друг с другом. «Создание единой системы не является необходимым и может привести к монополизации», — сказал РБК руководитель по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти «ВымпелКома» Виталий Недыхалов.