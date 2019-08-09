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«МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе
«МегаФон» предлагает абонентам кешбэк за визит в офис оператора для подтверждения паспортных данных. По закону компании должны отключать связь абонентам с неподтвержденной личностью, число таких клиентов может достигать 20%
Фото: Владислав Шатило / РБК

«Мы заметили, что у Вас есть неподтвержденные персональные данные. Успейте подтвердить данные до 21.08.2019 и получите в подарок кешбэк 20% на 3 месяца. Отправьте нам копию документа, удостоверяющего личность <…>. Или обратитесь в ближайший салон «МегаФона» с паспортом», — СМС с таким текстом на днях получил корреспондент РБК, являющийся абонентом этого оператора.

Обмен бонусов на паспортные данные «МегаФон» проводит в рамках выполнения требований закона «О связи», который с 1 июня 2018 года обязал операторов отключать от услуг абонентов, чью личность не удалось подтвердить.

Почему и как идентифицируют абонентов

С 2014 года в России действует запрет на продажу сим-карт без предъявления паспорта. После теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, когда террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов, законодатели решили ужесточить требования. С 1 июня прошлого года операторы и их посредники должны проверять данные абонента, с которым заключается новый договор: фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Абонент, заключивший договор до 1 июня, может сделать это лично через офис оператора, дистанционно через портал Госуслуг, государственную Единую систему идентификации и аутентификации и др. госсистемы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если данные не подтверждаются, оператор должен приостановить оказание услуг связи такому абоненту.

Кроме того, оператор должен прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или Роскомнадзора, если в результате контрольных мероприятий выяснилось, что данные абонента не были подтверждены в течение 15 суток.

Те же поправки также требуют, чтобы абонент — юрлицо или индивидуальный предприниматель предоставлял оператору связи сведения о сотрудниках, которые пользуются услугами по корпоративным тарифам. Исключение — контракты, заключенные в рамках госзакупок.

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Почему пришлось стимулировать абонентов

«Мы используем все доступные в рамках законодательства способы, чтобы стимулировать клиентов к передаче корректных данных», — пояснил РБК представитель «МегаФона». По его словам, как правило, компания просит подтвердить данные, если система показывает, что существует вероятность каких-либо неточностей в паспортных данных абонента. Если абонент для подтверждения выбирает посещение офиса оператора, то ему дарят трехмесячный кешбэк в размере 20% «в признательность за лояльность и потраченное время», рассказал представитель «МегаФона». Он напомнил, что указанные поправки в закон «О связи» были нацелены на то, чтобы сделать процесс распространения сим-карт более цивилизованным, избавить рынок от недобросовестных посредников. «Многие абоненты это понимают и подтверждают свои данные. Сим-карты, по которым не предоставили данных, по закону мы отключаем. В основном это так называемые серые сим-карты, которые были приобретены с рук и мало использовались», — сказал он. Какому количеству абонентов компания направляла запросы для подтверждения личности и скольких пришлось отключить из-за отказа сделать это, в «МегаФоне» не раскрыли.

Не предоставили такую статистику и представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Представитель МТС Алексей Меркутов лишь пояснил, что компания проверяет данные абонентов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). «Абонентам, сведения о которых не прошли проверку достоверности в СМЭВ, в течение трех дней направляется СМС о необходимости предоставить достоверные сведения в течение 15 дней с момента информирования. В подавляющем большинстве случаев абоненты откликаются на наши сообщения сверить данные», — сказал Меркутов. «На текущий момент мы довольны результатами активностей [по проверке достоверности сведений об абонентах] и количеством клиентов, которые предоставили актуальную информацию после запроса оператора», — сказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Представители МТС и «ВымпелКома» не уточнили, намерены ли они стимулировать абонентов какими-либо бонусами.

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Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что таким образом «МегаФон» пытается использовать информационные СМС еще и для повышения лояльности абонентов. «Это попытка лишний раз заманить людей в офис и попытаться продать им дополнительные услуги или продукты. Я бы не стал связывать содержание СМС с тем, что людей, не захотевших подтверждать информацию о себе, оказалось слишком много, поскольку подтвержденных данных для этого нет», — рассуждает Савватин.

Сколько в России «настоящих» и серых сим-карт

По данным AC&M Consulting, на 31 декабря 2018 года в России насчитывалось 255,7 млн активных сим-карт, что на 0,3% меньше, чем по итогам 2017 года. В прошлом году было продано 97 млн новых сим-карт, на 12% меньше, чем в 2017-м.

При этом партнер AC&M Антон Погребинский подчеркнул, что, по его оценке, 19% от общего количества зарегистрированных в стране сим-карт на конец прошлого года уже не использовались абонентами, но продолжали учитываться операторами как активные. Активные же сим-карты распределялись следующим образом: 52% (или 132,96 млн штук) использовались в смартфонах, 23% — в кнопочных телефонах и 6% — в устройствах M2M (межмашинная коммуникация: различные счетчики, датчики и т.п.). Сколько сим-карт могли быть заблокированы из-за поправок, Погребинский оценить не берется. Ранее один из участников рынка говорил РБК, что примерно 80% абонентской базы — это стабильные абоненты, которые оформляли сим-карты по паспорту и пользуются ими уже несколько лет, а остальные 20% — серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц, используют их для одного-двух звонков и могут попасть под действие поправок.

В первом полугодии 2019 года было изъято более 32,8 тыс. незаконно распространяемых сим-карт, сообщал Роскомнадзор. Большинство нарушений было связано с продажей сим-карт без договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.

Автор: Анна Балашова
При участии: Анна Левинская
Теги: «МегаФон», сотовая связь, сим-карты, паспортные данные
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