«МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе

Те же поправки также требуют, чтобы абонент — юрлицо или индивидуальный предприниматель предоставлял оператору связи сведения о сотрудниках, которые пользуются услугами по корпоративным тарифам. Исключение — контракты, заключенные в рамках госзакупок.
Почему пришлось стимулировать абонентов
«Мы используем все доступные в рамках законодательства способы, чтобы стимулировать клиентов к передаче корректных данных», — пояснил РБК представитель «МегаФона». По его словам, как правило, компания просит подтвердить данные, если система показывает, что существует вероятность каких-либо неточностей в паспортных данных абонента. Если абонент для подтверждения выбирает посещение офиса оператора, то ему дарят трехмесячный кешбэк в размере 20% «в признательность за лояльность и потраченное время», рассказал представитель «МегаФона». Он напомнил, что указанные поправки в закон «О связи» были нацелены на то, чтобы сделать процесс распространения сим-карт более цивилизованным, избавить рынок от недобросовестных посредников. «Многие абоненты это понимают и подтверждают свои данные. Сим-карты, по которым не предоставили данных, по закону мы отключаем. В основном это так называемые серые сим-карты, которые были приобретены с рук и мало использовались», — сказал он. Какому количеству абонентов компания направляла запросы для подтверждения личности и скольких пришлось отключить из-за отказа сделать это, в «МегаФоне» не раскрыли.
Не предоставили такую статистику и представители МТС и «ВымпелКома» (бренд «Билайн»). Представитель МТС Алексей Меркутов лишь пояснил, что компания проверяет данные абонентов через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). «Абонентам, сведения о которых не прошли проверку достоверности в СМЭВ, в течение трех дней направляется СМС о необходимости предоставить достоверные сведения в течение 15 дней с момента информирования. В подавляющем большинстве случаев абоненты откликаются на наши сообщения сверить данные», — сказал Меркутов. «На текущий момент мы довольны результатами активностей [по проверке достоверности сведений об абонентах] и количеством клиентов, которые предоставили актуальную информацию после запроса оператора», — сказала пресс-секретарь «ВымпелКома» Анна Айбашева. Представители МТС и «ВымпелКома» не уточнили, намерены ли они стимулировать абонентов какими-либо бонусами.
Аналитик iKS-Consulting Максим Савватин считает, что таким образом «МегаФон» пытается использовать информационные СМС еще и для повышения лояльности абонентов. «Это попытка лишний раз заманить людей в офис и попытаться продать им дополнительные услуги или продукты. Я бы не стал связывать содержание СМС с тем, что людей, не захотевших подтверждать информацию о себе, оказалось слишком много, поскольку подтвержденных данных для этого нет», — рассуждает Савватин.
Сколько в России «настоящих» и серых сим-карт
По данным AC&M Consulting, на 31 декабря 2018 года в России насчитывалось 255,7 млн активных сим-карт, что на 0,3% меньше, чем по итогам 2017 года. В прошлом году было продано 97 млн новых сим-карт, на 12% меньше, чем в 2017-м.
При этом партнер AC&M Антон Погребинский подчеркнул, что, по его оценке, 19% от общего количества зарегистрированных в стране сим-карт на конец прошлого года уже не использовались абонентами, но продолжали учитываться операторами как активные. Активные же сим-карты распределялись следующим образом: 52% (или 132,96 млн штук) использовались в смартфонах, 23% — в кнопочных телефонах и 6% — в устройствах M2M (межмашинная коммуникация: различные счетчики, датчики и т.п.). Сколько сим-карт могли быть заблокированы из-за поправок, Погребинский оценить не берется. Ранее один из участников рынка говорил РБК, что примерно 80% абонентской базы — это стабильные абоненты, которые оформляли сим-карты по паспорту и пользуются ими уже несколько лет, а остальные 20% — серые абоненты, которые покупают по несколько сим-карт в месяц, используют их для одного-двух звонков и могут попасть под действие поправок.
В первом полугодии 2019 года было изъято более 32,8 тыс. незаконно распространяемых сим-карт, сообщал Роскомнадзор. Большинство нарушений было связано с продажей сим-карт без договора и предъявления покупателем документа, удостоверяющего личность, а также с заключением договора об оказании услуг связи неуполномоченным лицом.