«МегаФон» решил простимулировать абонентов подтверждать данные о себе

«МегаФон» предлагает абонентам кешбэк за визит в офис оператора для подтверждения паспортных данных. По закону компании должны отключать связь абонентам с неподтвержденной личностью, число таких клиентов может достигать 20%

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Мы заметили, что у Вас есть неподтвержденные персональные данные. Успейте подтвердить данные до 21.08.2019 и получите в подарок кешбэк 20% на 3 месяца. Отправьте нам копию документа, удостоверяющего личность <…>. Или обратитесь в ближайший салон «МегаФона» с паспортом», — СМС с таким текстом на днях получил корреспондент РБК, являющийся абонентом этого оператора.

Обмен бонусов на паспортные данные «МегаФон» проводит в рамках выполнения требований закона «О связи», который с 1 июня 2018 года обязал операторов отключать от услуг абонентов, чью личность не удалось подтвердить.

Почему и как идентифицируют абонентов

С 2014 года в России действует запрет на продажу сим-карт без предъявления паспорта. После теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, когда террористы использовали для связи сим-карты, купленные без предъявления паспортов, законодатели решили ужесточить требования. С 1 июня прошлого года операторы и их посредники должны проверять данные абонента, с которым заключается новый договор: фамилию, имя, отчество, дату рождения, а также номер документа, удостоверяющего личность. Абонент, заключивший договор до 1 июня, может сделать это лично через офис оператора, дистанционно через портал Госуслуг, государственную Единую систему идентификации и аутентификации и др. госсистемы, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. В случае если данные не подтверждаются, оператор должен приостановить оказание услуг связи такому абоненту.

Кроме того, оператор должен прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от правоохранительных органов или Роскомнадзора, если в результате контрольных мероприятий выяснилось, что данные абонента не были подтверждены в течение 15 суток.