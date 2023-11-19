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Инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI

Инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI Сэма Альтмана
Увольнение главы OpenAI стало неожиданностью для сотрудников и инвесторов, они потребовали вернуть его с возможным роспуском нынешнего состава совета директоров. Экс-глава компании предложил поменять формат управления
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Сэм Альтман
Сэм Альтман (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

Инвесторы OpenAI, которая владеет чат-ботом с искусственным интеллектом ChatGPT, настаивают на возвращении в компанию уволенного сутки назад гендиректора Сэма Альтмана. Об этом пишут со ссылкой на источники Financial Times, CNBC, Wall Street Journal и Bloomberg.

Крупнейший инвестор, Microsoft, чья доля превышает $10 млрд, обсуждает возможные варианты выхода из сложившейся ситуации с Thrive Capital и Tiger Global Management и другими инвесторами. Среди рассматриваемых сценариев — замена состава совета директоров, который накануне и принял решение об увольнении Альтмана. Уволенный гендиректор выразил желание вернуться, рассказали собеседники, но при условии, что способы управления компанией изменятся. Он может вернуться в компанию уже 19-20 ноября, до конца выходных.

«Они (члены совета директоров. — РБК) навредили компании. В компании существует фидуциарная ответственность. Первое правило правления [OpenAI] — «не навреди»... Они нанесли компании огромный вред», — пояснил источник Financial Times, участвовавший в обсуждении будущего устройства OpenAI.

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Технологии и медиа
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Совет директоров OpenAI принял решение об отставке гендиректора из-за того, что тот «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении.

Инвесторы рассказали Financial Times, что гендиректор планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, что усилило опасения совета директоров по поводу безопасности этих инструментов. «Они поспорили о том, насколько быстро следует двигаться. Вот и все», — рассказал изданию один из инвесторов.

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Как отмечает Business Insider, объявление об отставку стало шоком для сотрудников OpenAI и Microsoft. New York Times выяснила, что Альтман был весьма популярен среди подчиненных, лично наняли нескольких из них, а его увольнение было воспринято некоторыми как «переворот» или даже «враждебное поглощение».

После сообщений об увольнении Альтмана по компании прокатилось «волна отставок» сотрудников, которые решили уйти в знак несогласия с советом директоров.

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