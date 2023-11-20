 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Bloomberg узнал, что до увольнения Альтман вел переговоры с саудовцами

Bloomberg: перед увольнением из OpenAI Альтман искал деньги на новый проект
До увольнения из OpenAI Альтман пытался найти средства для строительства завода по производству чипов, чтобы конкурировать с Nvidia, выяснил Bloomberg. Агентство отмечает, что переговоры он вел в том числе с саудовским фондом SFD
Cэм Альтман
Cэм Альтман (Фото: Carlos Barria / Reuters)

За несколько недель до своего увольнения из OpenAI Сэм Альтман работал над привлечением миллиардов долларов от иностранных инвесторов, среди которых были арабские фонды, для создания предприятия по производству чипов. Об этом со ссылкой на осведомленных источников сообщает Bloomberg.

По их словам, в начале ноября Альтман отправился на Ближний Восток для сбора средств для проекта под кодовым названием «Тигрис». Бывший гендиректор OpenAI планировал создать компанию по производству чипов, ориентированную на искусственный интеллект, которая могла бы составить конкуренцию Nvidia Corp.

Собеседники агентства уточнили, что Альтман пытался привлечь финансирование от таких гигантов как SoftBank Group Corp., Суверенного фонда Саудовской Аравии (SFD) и инвестиционной компании из ОАЭ Mubadala. В то же время, по их словам, переговоры с инвесторами находились на ранней стадии и итогового соглашения достигнуто не было.

Как отмечает Bloomberg, усилия Альтмана по сбору средств пришлись на важный момент для OpenAI: компания работает над завершением тендерного предложения, которое позволит сотрудникам продать свои акции по цене до $86 млрд.

Инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI
Бизнес
Сэм Альтман

Совет директоров OpenAI уволил Альтмана 18 ноября. Решение объяснили тем, что гендиректор «не был всегда откровенен в своем взаимодействии с советом, что ограничивает его способность выполнять свои обязанности». «У правления больше нет уверенности в его способности возглавлять OpenAI», — говорилось в заявлении.

Опрошенные Financial Times инвесторы рассказали, что Альтман планировал ввести новые мощные инструменты искусственного интеллекта, что усилило опасения совета директоров по поводу безопасности этих инструментов. «Они поспорили о том, насколько быстро следует двигаться. Вот и все», — рассказал изданию один из инвесторов.

Читайте на РБК Pro
Компании в России рекордно подняли зарплаты. Почему вы этого не заметили
Почему YandexGPT2 — главный хит «Яндекса» и что ждет акции компании
«Отпуск — это абсурд»: как работают Цукерберг, Гейтс и Кук
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов

Как отмечает Business Insider, объявление об отставку стало шоком для сотрудников OpenAI и Microsoft. После сообщений об увольнении Альтмана по компании прокатилось «волна отставок» сотрудников, которые решили уйти в знак несогласия с советом директоров, писал Bloomberg.

Альтман запустил компанию в 2015 году вместе с предпринимателем Илоном Маском. Три года спустя Маск ушел из совета директоров OpenAI, чтобы избежать конфликта интересов с Tesla, которая использует машинное обучение в беспилотных автомобилях. Затем Маск создал собственную компанию, работающую в области искусственного интеллекта, под названием xAI.

В середине ноября Альтман в интервью Financial Times сообщил о планах OpenAI привлечь дополнительное финансирование от Microsoft Corp на создание «универсального искусственного интеллекта», программы с интеллектом на уровне человеческого. Ранее в этом году Microsoft инвестировала в разработчика ChatGPT $10 млрд.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ChatGPT OpenAI увольнение ОАЭ Саудовская Аравия иностранные инвесторы Nvidia
Материалы по теме
Инвесторы потребовали вернуть уволенного главу OpenAI
Бизнес
Владелец ChatGPT столкнулся с «волной отставок» после увольнения Альтмана
Бизнес
Главу владельца ChatGPT уволили из-за «нехватки откровения» с правлением
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 96,77 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 89,12 (+0,18) Инвестиции, 17 ноя, 16:29
Как социальные связи влияют на выбор жилья РБК и ЖК SOUL, 01:55
Илон Маск назвал «далекими от правды» обвинения в антисемитизме Политика, 01:38
На границе с Финляндией организовали палаточный городок для мигрантов Политика, 01:34
Вильфанд заявил, что 2023 год станет самым жарким на Земле Общество, 01:21
Финляндия анонсировала новые меры для безопасности на границе с Россией Политика, 01:06
Bloomberg узнал, что до увольнения Альтман вел переговоры с саудовцами Бизнес, 01:03
Минобороны сообщило о перехвате дрона над Московской областью Политика, 01:01
Черная пятница на РБК Pro
До −80% на «Весь РБК Pro» и образовательные опции
Купить со скидкой
Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании Экономика, 01:00
Кремль обсудил с регионами избирательную кампанию-2024 Политика, 00:54
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Суд в США согласился рассмотреть по существу иск ЮКОСа о $50 млрд Экономика, 00:01
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер Общество, 19 ноя, 23:45
Собянин сообщил о сбитом в подмосковном округе Электросталь дроне Политика, 19 ноя, 23:43