Илон Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа в Twitter

Маск заявил об атаке ботов на опрос о восстановлении аккаунта Трампа

Опрос о том, стоит ли восстанавливать профиль бывшего президента США Дональда Трампа в Twitter, атаковали боты, заявил американский предприниматель и новый владелец компании Илон Маск на своей странице в соцсети.

«Армии ботов и троллей могут скоро выдохнуться. Несколько интересных уроков для чистки будущих опросов», — написал он.

Маск запустил опрос накануне. По состоянию на 03:15 мск, участие в голосовании приняли почти 14,9 млн пользователей.

Twitter объявил о временной блокировке аккаунта Дональда Трампа в январе 2021 года после штурма Капитолия. Тогда он еще был президентом США.

Модераторы соцсети сначала скрывали сообщения Трампа, в которых он призывал к мирному протесту. Бывший президент утверждал, что у него «украли» победу на выборах. 9 января 2021 года Twitter заблокировал аккаунт Трампа навсегда «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». У него было 89 млн подписчиков.

Трамп назвал блокировку «полным позором» для США и заявил, что лишился свободы слова, потому что «леворадикальные дурни боятся правды».

Маск назвал вечную блокировку аккаунта Трампа ошибкой, которая «оттолкнула большую часть населения страны».

«Я бы отменил решение о бессрочной блокировке, но Twitter пока мне не принадлежит, так что нельзя говорить о том, что это обязательно произойдет», — говорил предприниматель в мае. Банить навечно, по мнению Маска, необходимо профили ботов и спам-аккаунты.

В октябре Маск закрыл сделку по покупке соцсети. Затем бизнесмен объявил о нововведениях, в том числе о создании «совета по цензуре», в который войдут люди «со значительно разнящимися точками зрения».