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Общество ,  
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Беспилотники «Яндекса» протестируют на автосалоне в Детройте

«Яндекс» будет возить посетителей выставки NAIAS 2020 Mobility Challenge в Детройте на беспилотных такси, так как вошел в пятерку победителей конкурса среди компаний — разработчиков беспилотного транспорта, говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Конкурс среди производителей беспилотного транспорта был объявлен организаторами шоу и властями штата Мичиган в мае 2019 года. Кроме «Яндекса», услуги автоматизированных перевозок посетителям автосалона будут также оказывать компании Continental, NAVYA, Local Motors и AutoGuardian by Smart Cone, говорится в сообщении на сайте губернатора Мичигана.

«Яндекс» привезет на выставку 10 беспилотных седанов, которые будут курсировать между несколькими точками в деловом центре Детройта в дни проведения автошоу с 6 по 21 июня 2020 года. Беспилотный флот «Яндекса» в Детройте будет создан в сотрудничестве с компанией Hyundai Mobis. После конкурса компания планирует продолжит тестировать автомобили в США.

Североамериканский международный автосалон — один из «большой пятерки» мировых автошоу наряду с выставками во Франкфурте, Женеве, Париже и Токио. «Яндекс» уже демонстрировал возможности беспилотных автомобилей на выставке CES-2019 в Лас-Вегасе. Также «Яндекс» тестирует беспилотный автомобиль в татарстанском «Иннополисе», а с начала 2019 года — в Тель-Авиве. На сегодняшний день было совершено более 4 тыс. поездок.

Аналитики UBS считают, что «Яндекс» может стать монополистом российского рынка беспилотного транспорта. В случае если компания будет заниматься только пассажирскими перевозками, то такой бизнес к 2030 году может вырасти до $3,1 млрд. Стоимость всего российского рынка пассажирских беспилотных перевозок (преимущественно это такси и каршеринг) к 2030 году достигнет $4 млрд.

Коммерческая эксплуатация беспилотников «Яндекса» начнется в 2022 году в Москве, а в других регионах — годом позже, считают в UBS. К этому времени должны быть подготовлены изменения в правила дорожного движения, учитывающие трафик беспилотных автомобилей. К этому времени компания планирует вывести на дороги общего пользования России около 1 тыс. беспилотных автомобилей.

Уже сейчас «беспилотники» тестируют в спальных районах Ясенево, Бутово и Коммунарка.

Теги: беспилотные такси, «Яндекс», Детройт
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