ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,23 65,29 EUR Нал. 75,74 74,74 USD Бирж. 65,66 +0,11 EUR Бирж. 75,04 -0,05 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4566,50 -760,90 IMOEX 2361,16 -0,53% RTSI 1132,70 -0,27% Brent 66,74 +0,65% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7027,18 -3,07%
«МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге
Лента новостей
Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 14:28, РБК и Thomson Reuters «МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге 14:28, Технологии и медиа Как прошел хардфорк Bitcoin Cash 14:27, Крипто Вице-президент «Транснефти» возглавил совет директоров НМТП 14:26, Бизнес Минторг США предложил ужесточить контроль за экспортом новых технологий 14:20, Политика Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк 14:17, Финансы 5 модных трендов этой осени 14:17, РБК Pink и KUPIVIP.RU Министр транспорта подсчитал экономию при проезде по Крымскому мосту 14:17, Общество Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд руб. 14:16, Общество Один из крупнейших покупателей SSJ-100 подал иски к производителю 14:12, Бизнес Госдума разрешила экспорт пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра 14:10, Бизнес Президент УЕФА исключил создание европейскими топ-клубами Суперлиги 14:09, Спорт 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 14:07, РБК и Volkswagen Глава «Аэрофлота» напомнил о необходимости отвечать за хамство в соцсетях 14:02, Общество Илон Маск назвал новый космический корабль «Звездолетом» 13:56, Технологии и медиа 1000 и 1 китайская мудрость: что нужно знать про фэншуй 13:55, Стиль Японский эксперт рассказал медикам о свойствах молекулярного водорода 13:45, Пресс-релизы Верховный суд отклонил жалобу «Победы» на правила перевозки ручной клади 13:42, Бизнес S&P поместило рейтинги Nissan на пересмотр на фоне ареста главы компании 13:38, Бизнес Ледяные трюки: 5 самых впечатляющих зимних погонь в кино 13:34, РБК и Toyo Титов предложил ввести цифровой учет уголовных дел 13:33, Общество 7 документальных фильмов о выдающихся женщинах 13:32, Pink Автомобилисты перекрыли центр Киева в знак протеста против новых законов 13:31, Общество Все избавляются от криптовалюты: рынок потерял $76 млрд за две недели 13:29, Крипто В Приморье заявили о нехватке подписей у Ищенко для регистрации на выборы 13:26, Политика Bloomberg назвал интересующие бизнесмена Пригожина страны в Африке 13:19, Политика В Петербурге задержали сбившего солиста «Поющих гитар» водителя 13:17, Общество Песков рассказал о действиях России в случае выхода США из договора РСМД 13:08, Политика
«МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге
Технологии и медиа, 14:28
0
«МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге
С 3 декабря «МегаФон» повысит цены на звонки и СМС за рубеж, а также услуги в международном роуминге. В компании связывают решение с ростом курса доллара
Фото: Владислав Шатило / РБК

Во вторник, 20 ноября, «МегаФон» уведомил абонентов о повышении с 3 декабря стоимости международных звонков и СМС, а также услуг в роуминге за рубежом. Изменения коснутся абонентов шести действующих и архивных тарифных линеек и около 20 тарифных планов.

В частности, на тарифах «Включайся! Общайся», «МегаФон –– Все включено XS», «МегаФон — Все включено VIP», «Посекундный» и «Умные вещи» цена звонка абоненту в странах СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и на Украине вырастет с 35 до 39 руб. за минуту, абоненту в Европе — с 55 до 59 руб., а абонентам в других странах — с 75 до 79 руб. Стоимость отправки СМС на номер другой страны увеличится с 5–6 руб. до 9,9 руб. за сообщение. То есть повышение составит от 5,3 до 98% в зависимости от услуги.

Стоимость доступа к мобильному интернету в роуминге за границей составит 99 руб. за 100 Кб трафика. Кроме того, при первом выходе в интернет в другой стране автоматически будет подключаться услуга безлимитного использования мессенджеров WhatsApp, Viber и eMotion и начисляться 70 Мб трафика, за которые абонентам придется заплатить 399 руб. Исключение составит тарифная линейка «Включайся!», абоненты которой при первом выходе в интернет заплатят 299 руб. за 50 Мб и безлимитный трафик на те же мессенджеры. Сейчас абоненты «МегаФона» платят в путешествиях по 350 руб. за 50–70 Мб в сутки. ​Повышение цен на интернет затронет абонентов, путешествующих по странам СНГ и Европы, а также по некоторым другим популярным у россиян направлениям — Египет, Доминиканскую Республику, ОАЭ и т.д.

Цена звонков в международном роуминге повысится на 10–25,6%, а СМС — на 11–26%. Сильнее всего — более чем на 25%, с 39 до 49 руб. за минуту — стоимость вырастет на услуги в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Цены на подключение опций при путешествиях по миру вырастут в среднем на 4,8-30%. Например, опция «Мир онлайн» будет стоить 649 руб. вместо 600 руб. в сутки, которые абоненты «МегаФона» платят сейчас. Перестанут действовать опции «Отпуск онлайн» и «Пакеты SMS в роуминге».

В информационном SMS, которое получил корреспондент РБК, как абонент «МегаФона» отмечается, что цены меняются «в связи с ростом курса валют».

​По данным Мосбиржи, курс рубля к доллару с начала года снизился почти на 14% — с 57,7 руб./долл. на 1 января до 65,6 руб./долл. на утро 20 ноября, а к евро — на 8,5% — с 69,3 до 75,2 руб./евро. Периоды резкого ослабления рубля к доллару и евро были в апреле, после введения первых санкций против российских публичных компаний — под них попали UC Rusal и En+ Олега Дерипаски, а также в августе-сентябре — после появления информации о возможности новых санкций — на этот раз против российского госдолга и госбанков.

«Мы долгое время сохраняли цены на действующем уровне. Но так как взаиморасчеты с нашими партнерами за услуги международной связи и роуминга происходят в долларах, то мы вынуждены менять стоимость в связи с колебанием курса валюты, которые произошли с последнего изменения», — сообщил РБК представитель «МегаФона». По его словам, изменения коснутся не более 1% абонентов, которые периодически пользуются этими услугами.

Представитель МТС заявил, что компания смотрит на конкурентов, но пока каких-то решений о повышении тарифов на международный роуминг не принимала. Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сообщила, что компания «сохраняет цены на международный роуминг на текущем уровне».

Авторы: Александра Посыпкина, Анна Пустякова, Евгения Баленко.
Теги: «МегаФон» , тарифы , международный роуминг , повышение цены
Главное
Газпромбанк и ВТБ решили продать Еврофинанс Моснарбанк Финансы
Материалы по теме
«МегаФон» и Mail.Ru Group отказались от контроля над сервисом «Ситимобил» Технологии и медиа
«МегаФон» объявил имя нового гендиректора Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter