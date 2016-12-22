«МегаФон» поднимет цены на международные звонки и услуги в роуминге

С 3 декабря «МегаФон» повысит цены на звонки и СМС за рубеж, а также услуги в международном роуминге. В компании связывают решение с ростом курса доллара

Фото: Владислав Шатило / РБК

Во вторник, 20 ноября, «МегаФон» уведомил абонентов о повышении с 3 декабря стоимости международных звонков и СМС, а также услуг в роуминге за рубежом. Изменения коснутся абонентов шести действующих и архивных тарифных линеек и около 20 тарифных планов.

В частности, на тарифах «Включайся! Общайся», «МегаФон –– Все включено XS», «МегаФон — Все включено VIP», «Посекундный» и «Умные вещи» цена звонка абоненту в странах СНГ, Абхазии, Грузии, Южной Осетии и на Украине вырастет с 35 до 39 руб. за минуту, абоненту в Европе — с 55 до 59 руб., а абонентам в других странах — с 75 до 79 руб. Стоимость отправки СМС на номер другой страны увеличится с 5–6 руб. до 9,9 руб. за сообщение. То есть повышение составит от 5,3 до 98% в зависимости от услуги.

Стоимость доступа к мобильному интернету в роуминге за границей составит 99 руб. за 100 Кб трафика. Кроме того, при первом выходе в интернет в другой стране автоматически будет подключаться услуга безлимитного использования мессенджеров WhatsApp, Viber и eMotion и начисляться 70 Мб трафика, за которые абонентам придется заплатить 399 руб. Исключение составит тарифная линейка «Включайся!», абоненты которой при первом выходе в интернет заплатят 299 руб. за 50 Мб и безлимитный трафик на те же мессенджеры. Сейчас абоненты «МегаФона» платят в путешествиях по 350 руб. за 50–70 Мб в сутки. ​Повышение цен на интернет затронет абонентов, путешествующих по странам СНГ и Европы, а также по некоторым другим популярным у россиян направлениям — Египет, Доминиканскую Республику, ОАЭ и т.д.

Цена звонков в международном роуминге повысится на 10–25,6%, а СМС — на 11–26%. Сильнее всего — более чем на 25%, с 39 до 49 руб. за минуту — стоимость вырастет на услуги в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. Цены на подключение опций при путешествиях по миру вырастут в среднем на 4,8-30%. Например, опция «Мир онлайн» будет стоить 649 руб. вместо 600 руб. в сутки, которые абоненты «МегаФона» платят сейчас. Перестанут действовать опции «Отпуск онлайн» и «Пакеты SMS в роуминге».

В информационном SMS, которое получил корреспондент РБК, как абонент «МегаФона» отмечается, что цены меняются «в связи с ростом курса валют».

​По данным Мосбиржи, курс рубля к доллару с начала года снизился почти на 14% — с 57,7 руб./долл. на 1 января до 65,6 руб./долл. на утро 20 ноября, а к евро — на 8,5% — с 69,3 до 75,2 руб./евро. Периоды резкого ослабления рубля к доллару и евро были в апреле, после введения первых санкций против российских публичных компаний — под них попали UC Rusal и En+ Олега Дерипаски, а также в августе-сентябре — после появления информации о возможности новых санкций — на этот раз против российского госдолга и госбанков.

«Мы долгое время сохраняли цены на действующем уровне. Но так как взаиморасчеты с нашими партнерами за услуги международной связи и роуминга происходят в долларах, то мы вынуждены менять стоимость в связи с колебанием курса валюты, которые произошли с последнего изменения», — сообщил РБК представитель «МегаФона». По его словам, изменения коснутся не более 1% абонентов, которые периодически пользуются этими услугами.

Представитель МТС заявил, что компания смотрит на конкурентов, но пока каких-то решений о повышении тарифов на международный роуминг не принимала. Пресс-секретарь «ВымпелКома» (бренд «Билайн») Анна Айбашева сообщила, что компания «сохраняет цены на международный роуминг на текущем уровне».