«МегаФон» объявил имя нового гендиректора

Совет директоров «МегаФона» рекомендовал акционерам избрать гендиректором компании Геворка Вермишяна. Об этом говорится в материалах компании. Общее собрание акционеров по этому вопросу назначено на 13 ноября.

До сих пор Геворк Вермишян занимал должность исполнительного директора «МегаФона», которая была создана в конце ноября 2017 года. В его зону ответственности входили операционная деятельность, контроль исполнения стратегии компании, организация работы коллегиальных органов управления и управление деятельностью «дочек». Нынешний гендиректор Сергей Солдатенков, в свою очередь, отвечал за реализацию масштабных инфраструктурных проектов, взаимодействие с государством и крупными корпоративными заказчиками, перспективными проектами, относящимися к цифровой экономике.

Информация о том, что Вермишян может сменить Солдатенкова на посту гендиректора, впервые появилась в 2017 году, в начале лета этого года слухи возобновились. Сам Солдатенков в интервью РБК в середине августа рассказывал, что намерен доработать до завершения контракта, который заканчивается в начале 2019 года. «В сентябре—октябре будем обсуждать с акционерами вопрос о преемнике. Считаю это правильным и ответственным подходом с точки зрения развития бизнеса», — говорил он.

Сергей Солдатенков принял решение покинуть компанию до срока истечения контракта, говорится в сообщении компании.

Сергей Солдатенков возглавил «МегаФон» в 2003 году и проработал на этой должности до апреля 2012 года, когда стал председателем совета директоров компании, а пост ее главы занял Иван Таврин, давний партнер Алишера Усманова, основного акционера оператора. Под руководством Солдатенкова «МегаФон» в 2010 году обогнал «ВымпелКом» и стал вторым оператором в России по количеству сотовых абонентов и выручке от этих услуг. После ухода Таврина из компании в конце апреля 2016 года Солдатенков вновь занял должность ее гендиректора. Во время второго срока на этом посту Солдатенков положил начало оздоровлению телеком-рынка и окончанию ценовых войн между операторами, а также оптимизации розничной сети операторов, говорил ранее аналитик Райффайзенбанка Серей Либин. В то же время при Солдатенкове в компании произошло несколько «неоднозначных» событий. В частности, спорная покупка и дальнейшая продажа доли в Mail.Ru Group, отказ от выплаты дивидендов и решение о делистинге с Лондонской биржи.

«МегаФон» на 30 июня 2018 года обслуживал 75,88 млн абонентов. Выручка за первое полугодие — 158,4 млрд руб. Компания также оказывает услуги фиксированной связи, доступа в интернет, платного телевидения и др., владеет 100% «Скартела» (бренд Yota) и 45% «МФ Технологии», которой принадлежит 5,23% обыкновенных акций (соответствуют 58,87% голосов) интернет-холдинга Mail.Ru Group и др. В середине сентября «МегаФон» договорился о создании совместного предприятия в сфере электронной коммерции AliExpress Russia с Alibaba Group, Mail.Ru Group и Российским фондом прямых инвестиций.