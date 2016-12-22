СМИ сообщили о несогласии региональных операторов с отменой роуминга

Региональные операторы сотовой связи предупредили правительство о потерях, которыми им грозит принятие закона об отмене роуминга внутри России. Эксперты полагают, что компании могут быть вынуждены поднять тарифы или уйти с рынка

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Работающие на территории нескольких регионов России мелкие операторы сотовой связи предупредили правительство о проблемах, которые создаст им принятие закона об отмене платы за входящие звонки во внутрироссийском роуминге, сообщает «Коммерсантъ». По данным источников издания, о негативных последствиях такого решения представители «Таттелекома» (работает на территории Татарстана) и «Мотива» (Свердловская и Курганская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ) рассказали ​на закрытом совещании у директора департамента информационных технологий и связи правительства Владислава Федулова.

«Ожидается, что по итогам примут решение, которое будет направлено в Госдуму для доработки законопроекта об отмене роуминга», — рассказал «Коммерсанту» один из участников прошедшей 1 октября встречи.

Причиной возникновения проблем называют отсутствие у региональных операторов возможности компенсировать потери от отмены платы за входящие звонки в роуминге, в то время как сами они не имеют собственных сетей за пределами домашних регионов и по-прежнему должны будут платить операторам федерального уровня.

«Операторы «большой четверки» смогут компенсировать потери от отмены платы за входящие в роуминге за счет высокодоходных абонентов, в тарифы которых никогда не был включен роуминг. Региональные же всегда демпинговали по тарифам, поэтому компенсировать отмену наценки за роуминг им придется за свой счет», — пояснил «Коммерсанту» руководитель Content Review Сергей Половников.

В этих условиях, по словам Половникова, региональным компаниям придется либо вовсе уйти с рынка, либо перепрофилироваться в виртуальных операторов (MVNO), работающих в чужих сетях. Другой собеседник издания не исключил, что принятие законопроекта заставит региональных операторов поднять тарифы, в результате чего стоимость их услуг для некоторых клиентов может вырасти вдвое.

«Операторы однозначно будут терять в деньгах. До сих пор непонятно, как в схему вписываются региональные операторы и на каких условиях они должны использовать сети федералов по время путешествий своих абонентов», — пояснил представитель «Мотива», выразив надежду, что положения законопроекта, который Госдума приняла летом в первом чтении, еще могут измениться.

В «Таттелекоме» не ответили на запрос. Помимо «Мотива» и «Таттелекома» заметным региональным оператором является работающий в Чечне «Вайнахтелеком». По данным AC&M Consulting на середину года, эти три оператора обслуживали в совокупности около 3,5 млн абонентов.