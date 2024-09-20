Российские космонавты установили рекорд на МКС
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на МКС в рамках одного полета. Это произошло в 16:06:51 мск. Событие ночью анонсировал «Роскосмос».
До этого рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Франциско Рубио, длительность их полета составила 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.
Экипаж, который поставил новый рекорд, отправился на космическую станцию 15 сентября 2023 года. Вместе с ними тогда в космос полетела астронавт Лорал О’Хара.
Кононенко и Чуб, как ожидается, вернутся на Землю 23 сентября.
Россия намерена в перспективе выйти из программы МКС и создать собственную космическую станцию. Ее рабочее название — Российская орбитальная станция (РОС). Глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в июле 2022 года говорил, что конкретная дата ухода России с МКС будет зависеть от состояния станции.
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