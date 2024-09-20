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Российские космонавты установили рекорд на МКС

Российские космонавты Кононенко и Чуб установили рекорд по нахождению на МКС
Кононенко и Чуб побили рекорд Прокопьева, Петелина и Рубио, которые в рамках одного полета находились на космической станции более 370 дней
Олег Кононенко и Николай Чуб
Олег Кононенко и Николай Чуб (Фото: Роскосмос)

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб установили рекорд по длительности нахождения на МКС в рамках одного полета. Это произошло в 16:06:51 мск. Событие ночью анонсировал «Роскосмос».

До этого рекорд принадлежал Сергею Прокопьеву, Дмитрию Петелину и Франциско Рубио, длительность их полета составила 370 суток 21 час 22 минуты и 16 секунд.

Экипаж, который поставил новый рекорд, отправился на космическую станцию 15 сентября 2023 года. Вместе с ними тогда в космос полетела астронавт Лорал О’Хара.

Кононенко и Чуб, как ожидается, вернутся на Землю 23 сентября.

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Андрей Гатинский
МКС космонавты рекорд Олег Кононенко космос
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