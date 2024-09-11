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Корабль «Союз МС-26» с двумя россиянами на борту пристыковался к МКС

«Союз МС-26», на борту которого находится экипаж из двух россиян и американца, пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 22:32 мск пилотируемый корабль «Союз МС-26» в автоматическом режиме причалил к модулю «Рассвет». <...> Ждем открытия люков», — говорится в сообщении.

Корабль «Союз МС-26» стартовал с Байконура к МКС в 19:23 мск. В экипаже пилотируемого корабля — космонавты «Роскосмоса» Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

В «Роскосмосе» подчеркнули, что выведение корабля на заданную орбиту, его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенн и панелей солнечных батарей прошло в штатном режиме. Ожидалось, что «Союз МС-26» доберется до модуля «Рассвет» спустя три часа после старта, в 22:33 мск.

NASA планирует продолжить совместные с «Роскосмосом» полеты к МКС
Технологии и медиа
Фото:Matt Stroshane / Getty Images

Экипаж МКС-72 будет работать на орбите 202 дня. В ходе 72-й экспедиции на МКС намечены выход в открытый космос по российской программе, а также прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30» и научно-прикладные исследования.

На МКС корабль ждет экипаж предыдущей, 71-й длительной экспедиции — космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Трейси Дайсон, Барри Уилмор и Сунита Уилльямс.

Полет Петтита организован по соглашению «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах. Действие соглашения истекает в 2025 году, но в NASA говорили, что хотят продолжить полеты.

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«Союз МС-26» с российско-американским экипажем отправился к МКС
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NASA планирует продолжить совместные с «Роскосмосом» полеты к МКС
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