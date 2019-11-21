Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

Россия сохранила третье место по уровню проникновения финтех-услуг: разными сервисами пользуются 82% граждан. Российская финансовая система сформировалась недавно, и потребители проще воспринимают финтех-новинки, поясняют эксперты

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2019 году индекс проникновения финтех-услуг в России составил 82%, следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании EY (есть в распоряжении РБК). Это третий показатель среди 20 крупнейших мировых рынков, а возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%).

Последний раз подобное исследование EY проводила в 2017 году. За два года топ-3 стран не изменился, однако в Китае проникновение финтех-услуг выросло на 18 процентных пунктов, в Индии — на 35 п.п., в России — на 39 п.п.

В рамках исследования аналитики провели онлайн-интервью примерно с 27 тыс. пользователями на 27 рынках на пяти континентах. Респондентов просили оценить, насколько активно они пользуются финтех-сервисами.

Авторы исследования выделили пять основных категорий финтеха: