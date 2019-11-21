Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг

В 2019 году индекс проникновения финтех-услуг в России составил 82%, следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании EY (есть в распоряжении РБК). Это третий показатель среди 20 крупнейших мировых рынков, а возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%).
Последний раз подобное исследование EY проводила в 2017 году. За два года топ-3 стран не изменился, однако в Китае проникновение финтех-услуг выросло на 18 процентных пунктов, в Индии — на 35 п.п., в России — на 39 п.п.
В рамках исследования аналитики провели онлайн-интервью примерно с 27 тыс. пользователями на 27 рынках на пяти континентах. Респондентов просили оценить, насколько активно они пользуются финтех-сервисами.
Авторы исследования выделили пять основных категорий финтеха:
- денежные переводы и платежи,
- бюджетирование и финансовое планирование,
- сбережения и инвестиции,
- кредитование,
- страхование.