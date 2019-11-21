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Россияне стали одними из самых активных пользователей финтех-услуг
Россия сохранила третье место по уровню проникновения финтех-услуг: разными сервисами пользуются 82% граждан. Российская финансовая система сформировалась недавно, и потребители проще воспринимают финтех-новинки, поясняют эксперты
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В 2019 году индекс проникновения финтех-услуг в России составил 82%, следует из отчета аудиторско-консалтинговой компании EY (есть в распоряжении РБК). Это третий показатель среди 20 крупнейших мировых рынков, а возглавили рейтинг Китай и Индия, где финтех-сервисами пользуются 87% жителей. В первую пятерку также попали ЮАР (82%, как и в России) и Колумбия (76%).

Последний раз подобное исследование EY проводила в 2017 году. За два года топ-3 стран не изменился, однако в Китае проникновение финтех-услуг выросло на 18 процентных пунктов, в Индии — на 35 п.п., в России — на 39 п.п.

В рамках исследования аналитики провели онлайн-интервью примерно с 27 тыс. пользователями на 27 рынках на пяти континентах. Респондентов просили оценить, насколько активно они пользуются финтех-сервисами.

Авторы исследования выделили пять основных категорий финтеха:

  • денежные переводы и платежи,
  • бюджетирование и финансовое планирование,
  • сбережения и инвестиции,
  • кредитование,
  • страхование.

Наиболее популярным у россиян сервисом стали переводы и платежи — о такой услуге знают 100% жителей страны (в мире — 96%). Доля россиян, когда-либо пользовавшихся этими услугами, достигла 90%.

В других категориях осведомленность россиян составляет от 81 до 86%, однако фактическое использование некоторых близко к нулю. К непопулярным услугам авторы исследования относят, например, инвестиции в ценные бумаги. «Такой разброс в уровне проникновения различных сервисов связан в первую очередь с разным уровнем распространения традиционных финансовых услуг — финтех-рынок практически зеркально отображает уровень развития классического финансового рынка страны», — говорится в отчете. Авторы исследования указывают на значительный потенциал роста в таких областях, как бюджетирование и финансовое планирование, а также сберегательные и инвестиционные услуги.

«Финансовая система России начала формироваться относительно недавно, и она не так консервативна, как в Европе. Фактически от этапа сберкнижек мы сразу перешли на платежи с помощью мобильных телефонов. Сознание наших потребителей более восприимчиво к новинкам финтеха, чем и объясняется популярность этих услуг», — считает глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.

Другие выводы исследования EY — в материале «РБК Pro».

Автор: Александра Посыпкина
Теги: финтех, EY, исследование, денежные переводы
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