Dentsu спрогнозировала падение рекламного рынка в России на 18%

В 2023 году при позитивном сценарии рекламные инвестиции вырастут на 2-6%, прогнозируют в OKKAM (бывший Dentsu Russia). Но эксперты считают более вероятным негативный сценарий, при котором рынок в следующем году упадет на 9-12%

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По итогам 2022 года рекламные инвестиции на российском рынке сократятся на 17,8%, до 475 млрд руб., спрогнозировали эксперты коммуникационного агентства OKKAM (бывший Dentsu Russia) на ежегодной пресс-конференции Brand New Conference.

При этом эксперты ожидают, что рынок крупных рекламодателей упадет еще сильнее — на 25% и более. Их падение частично компенсирует малый и средний бизнес, а также государство в лице АНО «Национальные приоритеты», которое охотнее вкладывается в рекламу в этом году, отметили в OKKAM.

Параллельно меняется медиаландшафт. Стали заметны новые игроки — с одной стороны, торговые площадки и маркетплейсы, такие как Ozon и «Авито», а с другой, в рынок идут такие экосистемные компании, как МТС и «Билайн» (принадлежит «ВымпелКому»), добавили эксперты.

На 2023 год они спрогнозировали несколько сценариев развития рекламного рынка. При позитивном рекламные инвестиции в следующем году вырастут на 2-6%. Драйверами такой динамики могут стать восстановление импорта, его замещение, появление новых рекламодателей и развитие трансграничной торговли.

По негативному сценарию, который в OKKAM считают более вероятным, рекламный рынок в 2023 году упадет на 9-12% — в основном за счет ухода весьма позитивного эффекта января-марта 2022 года.