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Совладельца тысячи рекламных щитов признали банкротом
Арбитражный суд Москвы признал банкротом Левана Мирзояна, одного из владельцев рекламной группы «Вера-Олимп». Весной она приобрела активы рекламного подрядчика РЖД, а сейчас близка к покупке крупной доли лидера рынка Russ Outdoor
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

Арбитражный суд Москвы 14 августа 2019 года признал обоснованным заявление ПАО «М2М Прайвет Банк» о признании банкротом гражданина Левана Мирзояна и ввел в отношении гражданина-должника процедуру реструктуризации долгов.

Данные ИНН Мирзояна из определения суда совпадают с данными в базе СПАРК, из которых следует, что речь идет об одном из собственников оператора наружной рекламы «Вера-Олимп». Ее гендиректор Дмитрий Дюмин в апреле подтверждал, что фактическими владельцами «Вера-Олимп» являются братья Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев.

Весной этого года владельцы «Вера-Олимп» купили активы агентства «Лайса», рекламного подрядчика РЖД, эту сделку профинансировала семья Сулеймана Керимова. В июле «Вера-Олимп» получила согласие Федеральной антимонопольной службы на покупку лидера отрасли Russ Outdoor. Собственники «Вера-Олимп» планируют выкупить 48,57% Russ Outdoor. Сделка пока не закрыта.

Номер три на рынке

По состоянию на 30 июня 2019 года «Вера-Олимп» с учетом приобретенных активов «Лайсы» располагала 4,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 63,2 тыс. кв. м, свидетельствуют данные AdMetrix на основе мониторинга «Эспар-Аналитик» в 50 крупнейших городах России.

Возможная выручка «Вера-Олимп» за первое полугодие 2019 года оценивается в 1,3 млрд руб. с НДС. По этому показателю компания занимала третье место после Russ Outdoor (3,3 млрд руб.; 22,4 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 255,6 тыс. кв. м.) и Gallery (2,3 млрд руб.; 12,8 тыс. рекламных поверхностей общей площадью 215,2 тыс. кв. м).

Связаться с Леваном Мирзояном не удалось, Роберт Мирзоян и гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин не ответили на вопросы РБК.

В июне 2016 года ПАО «М2М Прайвет Банк» открыло Левану Мирзояну кредитную линию на 58 млн руб. до февраля 2017 года. Материалы банка свидетельствуют о том, что на тот момент Мирзоян входил в совет директоров кредитной организации. В декабре 2016 года у банка была отозвана лицензия.

Мирзоян в срок кредит не вернул, действующее в интересах банка Агентство по страхованию вкладов обратилось в Никулинский районный суд Москвы, который обязал Мирзояна вернуть долг с учетом процентов и пени. Поскольку задолженность так и не была погашена, Агентство по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании Мирзояна банкротом.

В пресс-службе АСВ воздержались от дополнительных комментариев.

СМИ связывали Левана Мирзояна и с лишившимся лицензии в 2014 году Тимер-банком (прежнее название — БТА-Казань). Газета «Ведомости» со ссылкой на материалы суда писала, что Мирзоян был фактическим бенефициаром банка перед его санацией, действуя в интересах бывшего президента Ингушетии Руслана Аушева.

Партнером Левана и Роберта Мирзоянов был один из учредителей Ночной хоккейной лиги и нынешний президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев. Вместе они владели компанией, которая занималась в Москве размещением рекламы на уличных таксофонах.

Автор: Сергей Соболев
Теги: Наружная реклама, Russ Outdoor, банкротство
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