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Бизнес ,  
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«Вера-Олимп» подала заявку на покупку лидера наружной рекламы в России
Рекламная группа «Вера-Олимп» договаривается о покупке своего конкурента — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Ходатайство на покупку 48,6% лидера рынка поступило в ФАС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на покупку 48,57% Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ФАС это подтвердил, но деталей не раскрыл.

Свои пакеты, как утверждают собеседники РБК, продают три из пяти акционеров Russ Outdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Два других акционера — ВТБ (26,43%) и французская группа JCDecaux (25%) — не будут использовать право преимущественного выкупа выставленных на продажу пакетов. Продажу 48,53% Russ Outdoor была согласована ВТБ и JCDecaux еще в начале июля, рассказали три собеседника РБК, близких к сторонам сделки.

Технологии и медиа
Борьба за лидера: кто из конкурентов претендует на бизнес Russ Outdoor

Покупателем выступает конкурент Russ Outdoor — группа «Вера-Олимп», владельцами которой сейчас являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Весной этого года «Вера-Олимп» купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД, что сделало его вторым после Russ Outdoor игроком на российском рынке наружной рекламы. В финансировании этой сделки принимала участие семья сенатора Сулеймана Керимова.

Об интересе владельцев «Вера-Олимп» к покупке Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 года. Лидером рынка тогда интересовался и новый собственник группы Gallery Иван Таврин. Но с ним, рассказывают собеседники РБК, не сошлись в цене: владельцы 48,53% могли рассчитывать на 2 млрд руб.

ВТБ в своей отчетности оценивал свои 26,43% Russ Outdoor по состоянию на 31 декабря 2018 года в 1,9 млрд руб., соответственно всю компанию — в 7,2 млрд руб. Владельцы «Вера-Олимп» готовы купить 48,53% Russ Outdoor исходя из более высокой оценки компании, уточняет источник, близкий к продавцам.

Последние финансовые результаты Russ Outdoor известны за 2017 год: тогда чистый убыток по МСФО составил 715,6 млн руб., операционная прибыль равнялась 699 млн руб., выручка — 9,9 млрд руб.

РБК направил запросы в Russ Outdoor и его акционерам. Гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин не ответил на звонок.

Автор: Сергей Соболев
Теги: наружная реклама
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