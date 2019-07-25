«Вера-Олимп» подала заявку на покупку лидера наружной рекламы в России

Рекламная группа «Вера-Олимп» договаривается о покупке своего конкурента — крупнейшего в стране оператора наружной рекламы Russ Outdoor. Ходатайство на покупку 48,6% лидера рынка поступило в ФАС

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Рекламная группа «Вера-Олимп» направила в Федеральную антимонопольную службу ходатайство на покупку 48,57% Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близких и к покупателю, и к продавцу. Представитель ФАС это подтвердил, но деталей не раскрыл.

Свои пакеты, как утверждают собеседники РБК, продают три из пяти акционеров Russ Outdoor: американский инвестор, основатель телеканала СТС Питер Герви (21,85%), бывший управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев и его партнеры (20,72%), а также член совета директоров Альфа-банка Андрей Косогов (6%).

Два других акционера — ВТБ (26,43%) и французская группа JCDecaux (25%) — не будут использовать право преимущественного выкупа выставленных на продажу пакетов. Продажу 48,53% Russ Outdoor была согласована ВТБ и JCDecaux еще в начале июля, рассказали три собеседника РБК, близких к сторонам сделки.

Покупателем выступает конкурент Russ Outdoor — группа «Вера-Олимп», владельцами которой сейчас являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Весной этого года «Вера-Олимп» купила агентство «Лайса», действующего рекламного подрядчика РЖД, что сделало его вторым после Russ Outdoor игроком на российском рынке наружной рекламы. В финансировании этой сделки принимала участие семья сенатора Сулеймана Керимова.