Снятое Apple шоу с Дженнифер Энистон оказалось дороже «Игры престолов»

По данным источников FT, один выпуск шоу с участием Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон превысит стоимость эпизода сериала от студии HBO. Apple уже потратила более $6 млрд на производство оригинального видеоконтента

Стив Карелл, Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (слева направо) (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Корпорация Apple потратила более $6 млрд на производство оригинальных шоу и фильмов в преддверии запуска потокового видеосервиса, который будет конкурировать с Netflix, Disney и AT&T. Об этом сообщает Financial Times.

В 2017 году компания наняла двух топ-менеджеров из Sony Pictures Джейми Эрлихта и Зака Ван Амбурга, напоминает газета. В Apple они возглавили команду по производству видеоконтента. Изначально им выделили $1 млрд на производство оригинального продукта, однако со временем бюджет превысил $6 млрд, сообщили источники FT.

По данным издания, корпорация потратила «сотни миллионов долларов» на сериал с участием Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стива Карелла под названием «Утреннее шоу». Один его эпизод стоит дороже серии «Игры престолов», цена которого в последнем сезоне шоу составляла около $15 млн.