Какие сервисы компания Apple представила на презентации. Фоторепортаж

В штаб-квартире Apple в калифорнийском Купертино прошла презентация новинок компании. На этот раз аудитории были представлены не устройства, а сервисы: игровая платформа, подписка на новостные ленты и возможный конкурент Netflix. Что обещают пользователям разработчики Apple — в фоторепортаже РБК

Одна из первых представленных новинок — агрегатор новостей News + — предоставит пользователям доступ к контенту журналов и газет, но в России пока не будет доступен

За $9,99 в месяц пользователи в США получат доступ к более чем 3 тыс. популярных журналов, ведущих газет и электронных изданий

Сервис Apple Card позволит завести кредитную карту через Apple Pay, отслеживать и анализировать свои доходы и расходы, а также получать кешбэк за покупки через Apple Pay. Но в России сервис пока не будет доступен

Компания также выпустила кредитную карту на физическом носителе с такими же условиями использования, как и в приложении

В новом игровом сервисе Apple Arcade по подписке будет доступно более 100 новых игр

В мае с выходом бесплатного обновления программного обеспечения новая версия приложения Apple TV станет доступна более чем в 100 странах на iPhone, iPad и Apple TV, а осенью и на Mac

Новая версия Apple TV будет анализировать, какой контент предпочитает пользователь и на основе этого предлагать рекомендации фильмов и сериалов в различных стриминговых приложениях

Главная новинка — сервис Apple TV+, где будут доступны эксклюзивные фильмы, сериалы и документальные программы, станет доступна пользователям осенью

Еще до презентации эксперты предположили, что новый сервис от Apple может стать «убийцей Netflix»