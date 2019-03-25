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Apple представила «убийцу Netflix» и сервис кешбэка
Apple объявила о запуске собственного видеосервиса, а также Apple Card, через который можно получать кешбэк на покупки, оплаченные Apple Pay, и других. Но часть новинок пока не будет доступна в России
Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (слева направо) (Фото: Stephen Lam / Reuters)

В понедельник, 25 марта, на презентации в Театре Стива Джобса в Купертино Apple представила новые сервисы (презентация транслировалась на официальном сайте компании).

Основная новинка — видеосервис Apple TV+, где будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей этого сервиса. В частности, Apple сотрудничает с режиссером Стивеном Спилбергом, телеведущей Опрой Уинфри, актрисами Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и др. Например, американский актер пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани объявил о запуске шоу Little America («Маленькая Америка») о жизни эмигрантов. Сервис станет доступен с осени на всех устройствах Apple более чем в 100 странах.

Фотогалерея 
Какие сервисы компания Apple представила на презентации. Фоторепортаж

Также Apple объявила о запуске обновленного сервиса Apple TV в более чем 100 странах с мая. Его пользователи смогут получить доступ к различным фильмам, а также телевизионным шоу и спортивным программам.​ Помимо iPhone и iPad сервис с осени будет доступен на Mac, а также на Smart TV различных производителей, в том числе Samsung, LG, Sony и др.

Еще один сервис — Apple Card — позволит завести кредитную карту через Apple Pay. Через него можно будет отслеживать и анализировать свои доходы и расходы: их можно будет распределять по категориям и получать информацию о собственных платежах. Сервис также будет предоставлять ежедневный кешбэк. Он составит 2% от любых покупок через Apple Pay и 3% от покупок в приложениях и магазинах Apple. Партнерами Apple в этом проекте выступают Goldman Sachs Bank и Mastercard. Анализ платежной информации будет происходить на устройстве, Apple не будет иметь доступа к ней. Компания также выпустила кредитную карту на физическом носителе с такими же условиями использования, как и в приложении. В России сервис пока доступен не будет.

Компания также представила подписку на мобильные игры в App Store — сервис Apple Arcade. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые будут доступны даже тогда, когда у пользователя не будет подключения к интернету. Сервис появится осенью 2019 года в виде новой вкладки в App Store для iOS, macOS и tvOS более чем в 150 странах.

Кроме того, Apple представила обновленную версию своего агрегатора новостей — Apple News +. С помощью него можно будет получить доступ к новостным ресурсам и различным журналам. В настоящее время сервис предоставляет доступ к 3 тыс. журналов разной тематики, включая моду, новости, спорт, путешествия и др. Сервис также будет учитывать персональные предпочтения пользователей, для того чтобы предлагать наиболее интересные им статьи. Однако приложение не будет отслеживать сетевую активность человека для формирования интересов — только статьи, загруженные на устройство пользователя, подчеркнул представитель Apple. Стоимость подписки составит $9,99 в месяц. В России в ближайший год сервис запускать не планируют.

О том, что Apple готовится представить стриминговый видеосервис и другие новинки, различные издания писали задолго до презентации. Так, Bloomberg сообщал, что видеосервис Apple будет ​включать в себя оригинальный контент от компании, в том числе фильмы и телевизионные шоу, а также будет агрегировать видео от таких издателей, как HBO, Showtime и др. Издание Wall Street Journal назвало сервис потенциальным убийцей Netflix — популярного видеосервиса, выхода которого в Россию опасались игроки отечественного медиарынка.

Основным продуктом, приносившим Apple выручку, в последние годы был iPhone. Однако продажи смартфонов начали стагнировать. Так, в первом квартале 2019 финансового года (завершился 29 декабря 2018 года) выручка Apple составила $84,3 млрд, что на 5% меньше, чем в аналогичный период годом ранее. Доходы от продаж iPhone снизились на 15%, до $51,98 млрд. В то же время доходы от других продуктов компании и сервисов, таких как Apple Music, Apple Books или iCloud, выросли на 19%. Общая выручка от сервисов составила $10,9 млрд. При этом на руках у пользователей было 1,4 млрд устройств Apple. Как отмечал Bloomberg, чтобы продолжать расти, Apple необходимо сосредоточиться на оказании услуг владельцам произведенных ею устройств.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Apple, iPhone, новые сервисы, видео
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