Apple представила «убийцу Netflix» и сервис кешбэка

Apple объявила о запуске собственного видеосервиса, а также Apple Card, через который можно получать кешбэк на покупки, оплаченные Apple Pay, и других. Но часть новинок пока не будет доступна в России

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон (слева направо) (Фото: Stephen Lam / Reuters)

В понедельник, 25 марта, на презентации в Театре Стива Джобса в Купертино Apple представила новые сервисы (презентация транслировалась на официальном сайте компании).

Основная новинка — видеосервис Apple TV+, где будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей этого сервиса. В частности, Apple сотрудничает с режиссером Стивеном Спилбергом, телеведущей Опрой Уинфри, актрисами Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и др. Например, американский актер пакистанского происхождения Кумэйл Нанджиани объявил о запуске шоу Little America («Маленькая Америка») о жизни эмигрантов. Сервис станет доступен с осени на всех устройствах Apple более чем в 100 странах.

Также Apple объявила о запуске обновленного сервиса Apple TV в более чем 100 странах с мая. Его пользователи смогут получить доступ к различным фильмам, а также телевизионным шоу и спортивным программам.​ Помимо iPhone и iPad сервис с осени будет доступен на Mac, а также на Smart TV различных производителей, в том числе Samsung, LG, Sony и др.

Еще один сервис — Apple Card — позволит завести кредитную карту через Apple Pay. Через него можно будет отслеживать и анализировать свои доходы и расходы: их можно будет распределять по категориям и получать информацию о собственных платежах. Сервис также будет предоставлять ежедневный кешбэк. Он составит 2% от любых покупок через Apple Pay и 3% от покупок в приложениях и магазинах Apple. Партнерами Apple в этом проекте выступают Goldman Sachs Bank и Mastercard. Анализ платежной информации будет происходить на устройстве, Apple не будет иметь доступа к ней. Компания также выпустила кредитную карту на физическом носителе с такими же условиями использования, как и в приложении. В России сервис пока доступен не будет.