Walt Disney запустит доступный по подписке сервис с фильмами и мультиками

Компания Walt Disney объявила о плане запустить в ноябре 2019 года собственный стриминговый сервис — Disney Plus. Как говорится в сообщении компании, стоимость подписки на него будет составлять $6,99 в месяц.

Сервис Disney Plus будет доступен на широком спектре мобильных и подключаемых устройств, в том числе на игровых приставках и смарт-телевизорах, уточняет компания.

В библиотеке сервиса планируется разместить классику Walt Disney — серии фильмов (например, «Пираты Карибского моря» и «Звездные войны»), мультфильмы студии Pixar, продукцию Marvel Studios, National Geographic и т.д. Кроме того, подписчики сервиса получат доступ к ряду новых проектов компании.

Компания поставила цель привлечь от 60 до 90 млн абонентов и добиться прибыльности проекта в 2024 финансовом году, цитирует Reuters заявление гендиректора Walt Disney Боба Айгера. Свои затраты на работу сервиса компания оценивает в $1 млрд в 2020 финансовом году и около $2 млрд к 2024 году. В сообщении также говорится, что годовая подписка на сервис будет стоить $70.

После своего дебюта в США Disney Plus намерен в течение ближайших двух лет обеспечить присутствие почти во всех основных регионах мира.