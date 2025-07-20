ИИ-стартап Маска выпустит приложение для детей Baby Grok

Маск не привел деталей, сообщив только, что Baby Grok будет ориентирован на контент для детей. Ответы оригинальной нейросети неоднократно вызывали резонанс из-за неоднозначных высказываний и оскорблений

Илон Маск (Фото: Kirsty Wigglesworth / Getty Images)

Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, разработает приложение для детей Baby Grok. Об этом сообщил сам Маск на своей странице в социальной сети X.

«Мы собираемся создать Baby Grok от xAI — приложение, ориентированное на контент для детей», — написал он.

Деталей нового проекта Маск не привел.

Grok — это помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бот, созданный компанией xAI, основанной Илоном Маском в марте 2023 года для разработки искусственного интеллекта. Grok способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X. Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой владеет Маск, и на отдельном сайте, а также на портале самой xAI.

Ответы Grok несколько раз вызывали скандалы: в феврале журнал The Verge написал, что xAI инициировала расследование после того, как чат-бот заявил, что президент США Дональд Трамп и сам Маск заслуживают смертной казни. В начале июля xAI была вынуждена извиняться за ответы Grok с антисемитскими высказываниями и положительной оценкой лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Сам чат-бот называл себя «МехаГитлером». xAI провела чистку «неуместных» постов в X.

Grok заблокировали в Турции из-за оскорбительных высказываний в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. TechCrunch также писал, что чат-бот ссылается на посты Маска в X при поиске ответов на чувствительные вопросы, например, по таким темам, как миграционная политика, израильско-палестинский конфликт и аборты.

В июле после подобных ответов ИИ Маск представил пользователям чат-бот Grok 4 — новую версию, заявив, что нейросеть о xAI «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно».