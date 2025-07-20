ИИ-стартап Маска выпустит приложение для детей Baby Grok
Компания xAI американского предпринимателя Илона Маска, занимающаяся искусственным интеллектом, разработает приложение для детей Baby Grok. Об этом сообщил сам Маск на своей странице в социальной сети X.
«Мы собираемся создать Baby Grok от xAI — приложение, ориентированное на контент для детей», — написал он.
Деталей нового проекта Маск не привел.
Grok — это помощник на основе искусственного интеллекта (ИИ) и чат-бот, созданный компанией xAI, основанной Илоном Маском в марте 2023 года для разработки искусственного интеллекта. Grok способен генерировать текст и изображения, а также вести диалоги с пользователями, подобно ChatGPT и другим инструментам. Он может получать доступ к информации в режиме реального времени через интернет и X.
Чат-бот доступен для премиум-подписчиков соцсети Х, которой владеет Маск, и на отдельном сайте, а также на портале самой xAI.
Ответы Grok несколько раз вызывали скандалы: в феврале журнал The Verge написал, что xAI инициировала расследование после того, как чат-бот заявил, что президент США Дональд Трамп и сам Маск заслуживают смертной казни. В начале июля xAI была вынуждена извиняться за ответы Grok с антисемитскими высказываниями и положительной оценкой лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Сам чат-бот называл себя «МехаГитлером». xAI провела чистку «неуместных» постов в X.
Grok заблокировали в Турции из-за оскорбительных высказываний в адрес президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. TechCrunch также писал, что чат-бот ссылается на посты Маска в X при поиске ответов на чувствительные вопросы, например, по таким темам, как миграционная политика, израильско-палестинский конфликт и аборты.
В июле после подобных ответов ИИ Маск представил пользователям чат-бот Grok 4 — новую версию, заявив, что нейросеть о xAI «умнее почти всех аспирантов во всех дисциплинах одновременно».
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